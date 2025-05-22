В Тюмени впервые применили временный способ подачи горячей воды на время ремонта теплосетей

Мэр Тюмени Максим Афанасьев 22 мая завершил рабочий день инспекцией объектов ремонта теплосетей по ключевым объектам города. Впервые на улице Геологоразведчиков была использована инновационная система открытого поверхностного теплоснабжения на время ремонтных работ.
«На улице Геологоразведчиков, 6 впервые применили экспериментальную технологию устройства временного участка теплоснабжения открытым поверхностным методом, обеспечив непрерывность подачи ресурсов потребителям», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Одной из главных точек объезда также стал Цветной бульвар, магистраль которого эксплуатируется уже почти 20 лет. Благодаря специальной схеме трехэтапного ремонта удалось сохранить доступ к аттракционам.
Ремонтные работы на теплосетях также затронули улицу 25-го Октября, для горожан обеспечен временный доступ к набережной и проезд. В текущем году все намеченные мероприятия по ремонту теплосетей планируется завершить в установленные сроки.
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