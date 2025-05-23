Тюменский актив московского олигарха отбивается от исков

Тюменский актив московского олигарха Игоря Юзефовича отбивается от судебных исков, общая стоимость которых только за май превысила 40 миллионов рублей. В системе электронного правосудия с 1 мая зарегистрировано исков на 44 миллиона рублей против АО «Стальмост», сообщает картотека арбитражных дел.
«Акционерное общество „Стальмост“ является ответчиком по нескольким искам, 11 из них активны в мае 2025 года. Истцы во всех случаях разные, как и суммы исков. Общая сумма всех исков, выставленных против компании в мае, превышает 44 миллиона рублей», — показывает анализ картотеки.
Известно, что крупнейший из активных в мае исков выставлен энергосбытовой компанией «Восток». Сумма этого иска превышает 12 миллионов рублей, в нем речь идет о взыскании задолженности. URA.RU направило запрос истцу и ответчику, официальная позиция сторон дела ожидается. Ранее в руководстве АО «Стальмост» пояснили, что причина долгов компании — высокая дебиторская задолженность, которую накопили перед тюменским заводом его покупатели и партнеры.
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