Тюменский актив московского олигарха отбивается от исков

Тюменская компания «Стальмост» Юзефовича получила иски на 44 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Стальмост» не может оплатить долги, потому что компании должны ее партнеры
«Стальмост» не может оплатить долги, потому что компании должны ее партнеры Фото:

Тюменский актив московского олигарха Игоря Юзефовича отбивается от судебных исков, общая стоимость которых только за май превысила 40 миллионов рублей. В системе электронного правосудия с 1 мая зарегистрировано исков на 44 миллиона рублей против АО «Стальмост», сообщает картотека арбитражных дел.

«Акционерное общество „Стальмост“ является ответчиком по нескольким искам, 11 из них активны в мае 2025 года. Истцы во всех случаях разные, как и суммы исков. Общая сумма всех исков, выставленных против компании в мае, превышает 44 миллиона рублей», — показывает анализ картотеки.

Известно, что крупнейший из активных в мае исков выставлен энергосбытовой компанией «Восток». Сумма этого иска превышает 12 миллионов рублей, в нем речь идет о взыскании задолженности. URA.RU направило запрос истцу и ответчику, официальная позиция сторон дела ожидается. Ранее в руководстве АО «Стальмост» пояснили, что причина долгов компании — высокая дебиторская задолженность, которую накопили перед тюменским заводом его покупатели и партнеры.

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Тюменский актив московского олигарха Игоря Юзефовича отбивается от судебных исков, общая стоимость которых только за май превысила 40 миллионов рублей. В системе электронного правосудия с 1 мая зарегистрировано исков на 44 миллиона рублей против АО «Стальмост», сообщает картотека арбитражных дел. «Акционерное общество „Стальмост“ является ответчиком по нескольким искам, 11 из них активны в мае 2025 года. Истцы во всех случаях разные, как и суммы исков. Общая сумма всех исков, выставленных против компании в мае, превышает 44 миллиона рублей», — показывает анализ картотеки. Известно, что крупнейший из активных в мае исков выставлен энергосбытовой компанией «Восток». Сумма этого иска превышает 12 миллионов рублей, в нем речь идет о взыскании задолженности. URA.RU направило запрос истцу и ответчику, официальная позиция сторон дела ожидается. Ранее в руководстве АО «Стальмост» пояснили, что причина долгов компании — высокая дебиторская задолженность, которую накопили перед тюменским заводом его покупатели и партнеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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