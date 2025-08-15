Вооруженные силы Украины пытаются сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, атакуя российские регионы. Под удар уже попали Донецк и Курск. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
00:59 Днем 15 августа Украина обвинила Россию в ударе по городу Сумы. Якобы от российского удара пострадал центральный рынок. Эту информацию украинских СМИ опровергло Минобороны РФ. Оборонное ведомство напомнило, что предупреждало о готовящейся провокации еще 12 августа. Там отметили, что она направлена на срыв переговоров Путина и Трампа.
00:30 Атаку на ДНР подтвердил глава региона Денис Пушилин. Он сообщил, что погибла женщина 52-го года рождения.
00:10 Из-за атаки на Курск пострадало жилое здание. В нем выбило окна с первого по девятый этаж.
00:03 ВСУ накануне саммита также атаковали Курск. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Народный фронт.
23:58 Сообщается, что один человек погиб. Еще трое находятся под завалами.
23:57 Снаряд ВСУ ударил по многоквартирному дому в Донецке. Об этом сообщили РИА Новости. Пострадал седьмой этаж здания.
