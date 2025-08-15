Прямая трансляция переговоров Путина и Трампа в Анкоридже

Трансляция переговоров президентов двух стран началась
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. URA.RU запускает трансляцию.
В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляют государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф.
