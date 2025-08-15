Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, став первым российским главой государства, посетившим этот штат. Об этом сообщают СМИ.
«Владимир Путин прибыл на Аляску, где в ближайшие часы начнутся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча глав государств пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже», — передает РИА Новости.
Переговоры откроются в узком формате, после чего к обсуждению присоединятся члены делегаций обеих стран. Запланировано, что основные дискуссии в расширенном составе продолжатся во время рабочего завтрака, а по итогам саммита лидеры проведут совместную пресс-конференцию.
Как сообщили в Кремле, ключевой темой переговоров станет урегулирование ситуации на Украине. Также в повестке дня — вопросы глобальной безопасности, актуальные международные проблемы и перспективы развития двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество, потенциал которого, по оценке Москвы, остается нереализованным.
Этот визит имеет историческое значение — Путин стал первым российским президентом, посетившим Аляску. В программе пребывания российского лидера также запланировано возложение цветов к мемориалу советским летчикам, участвовавшим в перегонке американских самолетов по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.