15 августа 2025

Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аляска встретила российского лидера
Аляска встретила российского лидера Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, став первым российским главой государства, посетившим этот штат. Об этом сообщают СМИ. 

«Владимир Путин прибыл на Аляску, где в ближайшие часы начнутся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча глав государств пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже», — передает РИА Новости.

Переговоры откроются в узком формате, после чего к обсуждению присоединятся члены делегаций обеих стран. Запланировано, что основные дискуссии в расширенном составе продолжатся во время рабочего завтрака, а по итогам саммита лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщили в Кремле, ключевой темой переговоров станет урегулирование ситуации на Украине. Также в повестке дня — вопросы глобальной безопасности, актуальные международные проблемы и перспективы развития двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество, потенциал которого, по оценке Москвы, остается нереализованным.

Этот визит имеет историческое значение — Путин стал первым российским президентом, посетившим Аляску. В программе пребывания российского лидера также запланировано возложение цветов к мемориалу советским летчикам, участвовавшим в перегонке американских самолетов по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, став первым российским главой государства, посетившим этот штат. Об этом сообщают СМИ.  «Владимир Путин прибыл на Аляску, где в ближайшие часы начнутся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча глав государств пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже», — передает РИА Новости. Переговоры откроются в узком формате, после чего к обсуждению присоединятся члены делегаций обеих стран. Запланировано, что основные дискуссии в расширенном составе продолжатся во время рабочего завтрака, а по итогам саммита лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Как сообщили в Кремле, ключевой темой переговоров станет урегулирование ситуации на Украине. Также в повестке дня — вопросы глобальной безопасности, актуальные международные проблемы и перспективы развития двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество, потенциал которого, по оценке Москвы, остается нереализованным. Этот визит имеет историческое значение — Путин стал первым российским президентом, посетившим Аляску. В программе пребывания российского лидера также запланировано возложение цветов к мемориалу советским летчикам, участвовавшим в перегонке американских самолетов по программе ленд-лиза в годы Второй мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...