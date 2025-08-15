CNN: Кремль раскрыл, кто вместе с Путиным будет вести переговоры с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три» российскую сторону будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Кремля.
«Российскими официальными лицами, которые будут сопровождать президента Владимира Путина на переговорах с делегацией США, будут помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на заявления Пескова. В Кремле уточнили, что выбор Лаврова и Ушакова объясняется их высокой компетентностью и опытом в международных делах.
До этого в Белом доме заявили, что переговоры на Аляске пройдут в формате «три на три». Помимо глав государств будут участвовать по двое делегатов с каждой из сторон. Ранее в США раскрыли состав американской делегации. Сами переговоры запланированы на 22:00 (мск).
