15 августа 2025

CNN: Кремль раскрыл, кто вместе с Путиным будет вести переговоры с Трампом

CNN: Лавров и Ушаков представят Россию вместе с Путиным на переговорах с США
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Лавров присоединится от России к переговорам с США в формате «три на три»
Сергей Лавров присоединится от России к переговорам с США в формате «три на три» Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предстоящих переговорах с президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три» российскую сторону будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Кремля.

«Российскими официальными лицами, которые будут сопровождать президента Владимира Путина на переговорах с делегацией США, будут помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на заявления Пескова. В Кремле уточнили, что выбор Лаврова и Ушакова объясняется их высокой компетентностью и опытом в международных делах.

До этого в Белом доме заявили, что переговоры на Аляске пройдут в формате «три на три». Помимо глав государств будут участвовать по двое делегатов с каждой из сторон. Ранее в США раскрыли состав американской делегации. Сами переговоры запланированы на 22:00 (мск).

© Служба новостей «URA.RU»
