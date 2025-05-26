Магнитные бури 27 мая 2025 года: чего ждать метеозависимым

Май выдался непростым для метеозависимых — многие жаловались на головные боли и усталость. А все из-за магнитных бурь, которые то затихали, то вновь напоминали о себе. Что ждать 27 мая 2025 года и не ударит ли снова по самочувствию — в материале URA.RU.
Майские вспышки на Солнце
С конца мая на Солнце заметно выросла активность. В ночь на 25 мая зафиксировали мощную вспышку уровня X1.1 — это самый высокий балл по шкале. За сутки произошло уже 10 вспышек, из них четыре — особенно сильные. Одна из них, уровня M8.9, чуть не дотянула до максимума — не хватило всего 10%.
Все эти события происходят в одной зоне — области 4098. Именно там была и утренняя мощная вспышка. Кроме того, на восточном краю Солнца появились большие солнечные пятна. Они пока молчат, но вполне могут «включиться в игру» в ближайшие сутки. Ученые говорят, что спад активности пока не наблюдается.
Хорошая новость: несмотря на рост вспышек, серьезной угрозы для Земли нет. Ни корональных выбросов, ни потока заряженных частиц пока не зафиксировано. А именно они вызывают магнитные бури. Значит, пока все происходит рядом с Солнцем и на нас не влияет.
Прогноз магнитных бурь на 27 мая 2025 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, на 27 мая прогноз благоприятный:
- Вероятность спокойной магнитосферы — 68%.
- Возможны небольшие возмущения — 25%.
- Шанс на магнитную бурю — всего 7%.
Это означает, что обстановка будет стабильной. Уровень геомагнитной активности — 3 балла из 9 возможных. Это так называемый «зеленый» уровень, то есть норма.
Так что метеозависимым можно выдохнуть: никаких серьезных всплесков пока не ожидается. Но надо помнить: влияние магнитных бурь на самочувствие до сих пор научно не подтверждено. А прогноз может измениться буквально за несколько часов.
Прогноз магнитных бурь до конца мая: когда ждать всплеск
С 27 по 28 мая геомагнитная обстановка останется спокойной. Но с 29 мая ситуация изменится:
- 29 мая ожидается пятибалльная магнитная буря. Это уже заметное колебание, которое может повлиять на чувствительных людей и технику.
- 30 мая прогнозируется уровень около 5 баллов — тоже неспокойно. Ученые пока обозначают это как «оранжевый» уровень тревожности.
- 31 мая снова «зеленый» день — ожидается снижение активности.
Но помните: космическая погода может меняться быстро. Окончательные выводы ученые смогут сделать за несколько часов до события.
Давление в городах: стоит ли ждать скачков
Атмосферное давление — еще один фактор, который может влиять на самочувствие:
- В Москве — 753 мм рт. ст. Это немного ниже нормы, возможны легкая усталость и слабость.
- В Санкт-Петербурге — 761 мм рт. ст. Это выше нормы, давление считается повышенным.
Следить за давлением особенно важно людям с хроническими заболеваниями — вкупе с колебаниями на Солнце оно может усилить нагрузку на организм.
Как пережить магнитные бури без страданий
Даже если прогноз сулит магнитную бурю, паниковать не стоит. Большинство людей не чувствуют никаких изменений, а те, кто считает себя метеозависимым, могут значительно облегчить состояние, если чуть внимательнее отнесутся к своему самочувствию. Вот проверенные рекомендации, которые действительно помогают справляться с неприятными симптомами.
Пейте больше воды. Во время геомагнитных возмущений организм может испытывать обезвоживание, особенно если вы уже ощущаете слабость, головную боль или усталость. Пейте простую чистую воду небольшими порциями в течение дня — не меньше 1,5 литра. Откажитесь от сладких газировок и энергетиков.
Следите за сном. Полноценный отдых — главный помощник для восстановления. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, не засиживайтесь за гаджетами до полуночи. Если не получается уснуть, помогут вечерние прогулки или расслабляющий травяной чай — например, с мятой или мелиссой.
Откажитесь от крепкого кофе и алкоголя. Кофеин и алкоголь могут усилить раздражительность, сбить давление и нарушить сон. В дни повышенной солнечной активности особенно важно не перегружать нервную систему. Если хочется что-то бодрящее — выберите зеленый чай или цикорий.
Больше движения на свежем воздухе. Даже спокойная прогулка по парку помогает стабилизировать давление и улучшить кровообращение. Не стоит планировать силовые тренировки — лучше выбрать легкую зарядку, растяжку или йогу.
Снизьте стресс и избегайте информационного шума. Откажитесь от новостей, которые нагнетают тревогу. Включите музыку, займитесь хобби, пообщайтесь с близкими. Если чувствуете напряжение — делайте дыхательные упражнения: 4 секунды вдох, 4 — задержка, 4 — выдох.
Прислушивайтесь к себе. Магнитные бури влияют на всех по-разному. Кто-то чувствует скачки давления, кто-то — головные боли или тревожность. Не бойтесь замедлиться, отдохнуть, отменить лишние дела. Главное — беречь себя и не игнорировать сигналы тела.
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