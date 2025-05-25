25 мая 2025

Лайнер «Ямала» не смог с первого раза приземлиться в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент зафиксирован 25 мая в 11:33 в Салехарде
Инцидент зафиксирован 25 мая в 11:33 в Салехарде Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал» рейсом из Москвы в Салехард вынужден был уйти на второй круг 25 мая в 11:33 по местному времени. Посадка окончилась благополучно, сообщает telegram-канал «Авиаинцидент». 

По данным канала, 25 мая лайнер авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы (Шереметьево), не смог сразу приземлиться в Салехарде. «Нестабилизированный заход, уход на второй круг. Метеоусловия погоды хорошие. В 11.44 часов  — посадка благополучно», — говорится в сообщении источника. 

Ранее, 24 мая, самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Тюмень, также столкнулся с внештатной ситуацией: из-за технической неисправности, связанной с неуборкой шасси, экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета и около получаса вырабатывать топливо в воздухе перед благополучной посадкой. Пассажиры смогли продолжить полет тем же вечером.

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Самолет авиакомпании «Ямал» рейсом из Москвы в Салехард вынужден был уйти на второй круг 25 мая в 11:33 по местному времени. Посадка окончилась благополучно, сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».  По данным канала, 25 мая лайнер авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы (Шереметьево), не смог сразу приземлиться в Салехарде. «Нестабилизированный заход, уход на второй круг. Метеоусловия погоды хорошие. В 11.44 часов  — посадка благополучно», — говорится в сообщении источника.  Ранее, 24 мая, самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Тюмень, также столкнулся с внештатной ситуацией: из-за технической неисправности, связанной с неуборкой шасси, экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета и около получаса вырабатывать топливо в воздухе перед благополучной посадкой. Пассажиры смогли продолжить полет тем же вечером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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