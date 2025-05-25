Лайнер «Ямала» не смог с первого раза приземлиться в Салехарде

Самолет авиакомпании «Ямал» рейсом из Москвы в Салехард вынужден был уйти на второй круг 25 мая в 11:33 по местному времени. Посадка окончилась благополучно, сообщает telegram-канал «Авиаинцидент».
По данным канала, 25 мая лайнер авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы (Шереметьево), не смог сразу приземлиться в Салехарде. «Нестабилизированный заход, уход на второй круг. Метеоусловия погоды хорошие. В 11.44 часов — посадка благополучно», — говорится в сообщении источника.
Ранее, 24 мая, самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Салехарда в Тюмень, также столкнулся с внештатной ситуацией: из-за технической неисправности, связанной с неуборкой шасси, экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета и около получаса вырабатывать топливо в воздухе перед благополучной посадкой. Пассажиры смогли продолжить полет тем же вечером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!