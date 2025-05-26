26 мая 2025

Тюменский производитель веганских десертов переехал в Москву

Бренд мороженого «Пашуня» перенес свое производство из Тюмени в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Состав мороженого подходит людям с непереносимостью лактозы (архивное фото)
Состав мороженого подходит людям с непереносимостью лактозы (архивное фото) Фото:

Производитель веганского мороженого «Пашуня», ранее дислоцировавшийся в Тюмени, переехал в Москву. Об этом сообщается в социальных сетях бренда.

«Производство мороженого „Пашуня“ из Тюмени „переехало“ в Москву! Мы благодарны вам, что все это время вы были с нами, выбирали наше лакомство, радовали им себя и своих близких!» — указано в группе «Мороженое „Пашуня“» в социальной сети «ВКонтакте».

Бренд производит веганское безлактозное мороженое. Оно подходит людям с аллергией и тем, кто имеет риск заболевания сахарным диабетом.

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Производитель веганского мороженого «Пашуня», ранее дислоцировавшийся в Тюмени, переехал в Москву. Об этом сообщается в социальных сетях бренда. «Производство мороженого „Пашуня“ из Тюмени „переехало“ в Москву! Мы благодарны вам, что все это время вы были с нами, выбирали наше лакомство, радовали им себя и своих близких!» — указано в группе «Мороженое „Пашуня“» в социальной сети «ВКонтакте». Бренд производит веганское безлактозное мороженое. Оно подходит людям с аллергией и тем, кто имеет риск заболевания сахарным диабетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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