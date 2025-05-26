Тюменский производитель веганских десертов переехал в Москву

Производитель веганского мороженого «Пашуня», ранее дислоцировавшийся в Тюмени, переехал в Москву. Об этом сообщается в социальных сетях бренда.
«Производство мороженого „Пашуня“ из Тюмени „переехало“ в Москву! Мы благодарны вам, что все это время вы были с нами, выбирали наше лакомство, радовали им себя и своих близких!» — указано в группе «Мороженое „Пашуня“» в социальной сети «ВКонтакте».
Бренд производит веганское безлактозное мороженое. Оно подходит людям с аллергией и тем, кто имеет риск заболевания сахарным диабетом.
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