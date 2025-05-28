Тюмень накроет жара до 30 градусов

В Тюмени 29 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +24 до +29 градусов, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 29 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10, +15 градусов. Днем +24, +29. Местами +19, +24 градусов», — сообщается на сайте управления.
Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.
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