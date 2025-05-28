28 мая 2025

Тюмень накроет жара до 30 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 29 мая будет жаркая погода
В Тюмени 29 мая будет жаркая погода Фото:

В Тюмени 29 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +24 до +29 градусов, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 29 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10, +15 градусов. Днем +24, +29. Местами +19, +24 градусов», — сообщается на сайте управления.

Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.

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В Тюмени 29 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +24 до +29 градусов, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 29 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10, +15 градусов. Днем +24, +29. Местами +19, +24 градусов», — сообщается на сайте управления. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 89%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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