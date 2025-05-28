На Ямале стартовал Северный завоз

Нефтяные танкеры прибыли из Омска в Шурышкарский район ЯНАО. На борту 2,5 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщило издание «Мужи-Информ».
«Полностью обеспечены топливом на отопительный сезон села Лопхари и Восяхово. В ближайшее время груз прибудет в Азовы, Питляр, Ямгорт, Мужи, Шурышкары, Горки и Овгорт», — рассказали в telegram-канале издания. Доставка грузов стартовала с населенных пунктов, которые расположены на берегах быстро мелеющих рек.
В текущем году в Ямало-Ненецкий автономный округ доставят 64 тысячи тонн горючего и нефтепродуктов. В округ также доставят 13 тысяч тонн угля и тысячу кубометров дров.
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