Тюменских детей прокатят на аттракционе за 10 рублей

На один аттракцион будет действовать специальная цена на билет
В День защиты детей в городском парке культуры и отдыха будет действовать специальная цена — 10 рублей на один аттракцион. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.
«1 июня на карусель паровозик „Цирковой“ будет действовать специальная цена — 10 рублей. Акция продлится весь день», — сообщили URA.RU в городском парке культуры и отдыха.
В этом году День защиты детей выпадает на воскресенье. Традиционно на выходных в парке культуры и отдыха много народу, а на каруселях образовывается очередь.
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