Тюменских детей прокатят на аттракционе за 10 рублей

В Тюмени за 10 рублей можно будет прокатиться на каруселях в День защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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На один аттракцион будет действовать специальная цена на билет
На один аттракцион будет действовать специальная цена на билет Фото:

В День защиты детей в городском парке культуры и отдыха будет действовать специальная цена — 10 рублей на один аттракцион. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.

«1 июня на карусель паровозик „Цирковой“ будет действовать специальная цена — 10 рублей. Акция продлится весь день», — сообщили URA.RU в городском парке культуры и отдыха.

В этом году День защиты детей выпадает на воскресенье. Традиционно на выходных в парке культуры и отдыха много народу, а на каруселях образовывается очередь.

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В День защиты детей в городском парке культуры и отдыха будет действовать специальная цена — 10 рублей на один аттракцион. Об этом URA.RU сообщили в учреждении. «1 июня на карусель паровозик „Цирковой“ будет действовать специальная цена — 10 рублей. Акция продлится весь день», — сообщили URA.RU в городском парке культуры и отдыха. В этом году День защиты детей выпадает на воскресенье. Традиционно на выходных в парке культуры и отдыха много народу, а на каруселях образовывается очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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