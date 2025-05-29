Тюменцы стали чаще заражаться сифилисом

В Тюменской области заболеваемость сифилисом выросла на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом снижается заболеваемость гонореей
При этом снижается заболеваемость гонореей Фото:

В Тюменской области в 2024 году заболеваемость сифилисом выросла на 25%, показатель составил 12,5 на 100 тысяч населения. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении URA.RU. Заболеваемость гонореей снизилась на 13%.

«Заболеваемость сифилисом среди населения Тюменской области увеличилась на 25,0%: в 2024 году показатель составил 12,5 против 10,0 на 100 тысяч населения в 2023 году. В структуре заболеваемости сифилисом городские жители составили 85,6%. У детей до 14 лет случаев заболевания сифилисом не зарегистрировано», — указано в докладе.

Случаев гонореи среди детей также не выявили. Показатель заболеваемости гонококковой инфекцией среди подростков от 15 до 17 лет за год вырос — с 15,8 до 17,9 на 100 тысяч жителей.

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В Тюменской области в 2024 году заболеваемость сифилисом выросла на 25%, показатель составил 12,5 на 100 тысяч населения. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении URA.RU. Заболеваемость гонореей снизилась на 13%. «Заболеваемость сифилисом среди населения Тюменской области увеличилась на 25,0%: в 2024 году показатель составил 12,5 против 10,0 на 100 тысяч населения в 2023 году. В структуре заболеваемости сифилисом городские жители составили 85,6%. У детей до 14 лет случаев заболевания сифилисом не зарегистрировано», — указано в докладе. Случаев гонореи среди детей также не выявили. Показатель заболеваемости гонококковой инфекцией среди подростков от 15 до 17 лет за год вырос — с 15,8 до 17,9 на 100 тысяч жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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