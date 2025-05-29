Тюменцы стали чаще заражаться сифилисом

В Тюменской области в 2024 году заболеваемость сифилисом выросла на 25%, показатель составил 12,5 на 100 тысяч населения. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении URA.RU. Заболеваемость гонореей снизилась на 13%.
«Заболеваемость сифилисом среди населения Тюменской области увеличилась на 25,0%: в 2024 году показатель составил 12,5 против 10,0 на 100 тысяч населения в 2023 году. В структуре заболеваемости сифилисом городские жители составили 85,6%. У детей до 14 лет случаев заболевания сифилисом не зарегистрировано», — указано в докладе.
Случаев гонореи среди детей также не выявили. Показатель заболеваемости гонококковой инфекцией среди подростков от 15 до 17 лет за год вырос — с 15,8 до 17,9 на 100 тысяч жителей.
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