Тюменские единороссы обрадовали Москву явкой на праймериз

Явка на предварительное голосование «Единой России» в Тюменской области превысила 11%. По словам источников агентства в тюменском политистеблишменте, этот показатель оказался выше значения, которого требовали в Москве.
«Нижняя планка для крупных тюменских муниципалитетов была установлена на уровне 10%. С этой задачей справились», — рассказал агентству источник.
Такую же планку, по словам собеседников ставили Курганской области, но там явка составила 8.9%, на Ямале проголосовали 15,3% избирателей. Немного не достигла 10% и явка в Челябинской области, однако южный Урал добился похвалы секретаря Генсовета ЕР Якушева, за один из наилучших результатов по общему числу избирателей — там проголосовали более 238 тысяч. В других регионах УрФО — ХМАО и Свердловской области — крупных выборов в этом году не проводят.
Как ранее сообщало URA.RU, осенью 2025 года в Тюменской области будут выбирать депутатов гордумы Тюмени по двум округам. Кроме того, будут полностью переизбраны думы Тобольска и Тюменского района.
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