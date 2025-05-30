Тюменские единороссы обрадовали Москву явкой на праймериз

Тюменская ЕР выполнила задачу Москвы по явке на праймериз
© Служба новостей «URA.RU»
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Явка на праймериз ЕР в Тюменской области превысила 11%
Явка на праймериз ЕР в Тюменской области превысила 11% Фото:

Явка на предварительное голосование «Единой России» в Тюменской области превысила 11%. По словам источников агентства в тюменском политистеблишменте, этот показатель оказался выше значения, которого требовали в Москве.

«Нижняя планка для крупных тюменских муниципалитетов была установлена на уровне 10%. С этой задачей справились», — рассказал агентству источник.

Такую же планку, по словам собеседников ставили Курганской области, но там явка составила 8.9%, на Ямале проголосовали 15,3% избирателей. Немного не достигла 10% и явка в Челябинской области, однако южный Урал добился похвалы секретаря Генсовета ЕР Якушева, за один из наилучших результатов по общему числу избирателей — там проголосовали более 238 тысяч. В других регионах УрФО — ХМАО и Свердловской области — крупных выборов в этом году не проводят.

Как ранее сообщало URA.RU, осенью 2025 года в Тюменской области будут выбирать депутатов гордумы Тюмени по двум округам. Кроме того, будут полностью переизбраны думы Тобольска и Тюменского района.

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Явка на предварительное голосование «Единой России» в Тюменской области превысила 11%. По словам источников агентства в тюменском политистеблишменте, этот показатель оказался выше значения, которого требовали в Москве. «Нижняя планка для крупных тюменских муниципалитетов была установлена на уровне 10%. С этой задачей справились», — рассказал агентству источник. Такую же планку, по словам собеседников ставили Курганской области, но там явка составила 8.9%, на Ямале проголосовали 15,3% избирателей. Немного не достигла 10% и явка в Челябинской области, однако южный Урал добился похвалы секретаря Генсовета ЕР Якушева, за один из наилучших результатов по общему числу избирателей — там проголосовали более 238 тысяч. В других регионах УрФО — ХМАО и Свердловской области — крупных выборов в этом году не проводят. Как ранее сообщало URA.RU, осенью 2025 года в Тюменской области будут выбирать депутатов гордумы Тюмени по двум округам. Кроме того, будут полностью переизбраны думы Тобольска и Тюменского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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