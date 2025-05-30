Путин поручил увековечить память участников спецоперации

Президент России Владимир Путин распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщается в соответствующем перечне поручений.
«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции», — написано в перечне., который утвердил Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно.
Ранее Путин поручал восстановить объекты культурного наследия, поврежденные в результате боевых действий. Кроме того, он поручил сформировать архивные материалы о разрушениях и информировать мировую общественность о последствиях конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.