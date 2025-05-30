Путин поручил увековечить память участников спецоперации

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Путин назначил Мишустина и Вайно ответственными за выполнение поручения
Путин назначил Мишустина и Вайно ответственными за выполнение поручения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщается в соответствующем перечне поручений. 

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции», — написано в перечне., который утвердил Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Текст документа опубликован на сайте Кремля. 

Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно. 

Ранее Путин поручал восстановить объекты культурного наследия, поврежденные в результате боевых действий. Кроме того, он поручил сформировать архивные материалы о разрушениях и информировать мировую общественность о последствиях конфликта.

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Президент России Владимир Путин распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщается в соответствующем перечне поручений.  «Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции», — написано в перечне., который утвердил Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Текст документа опубликован на сайте Кремля.  Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно.  Ранее Путин поручал восстановить объекты культурного наследия, поврежденные в результате боевых действий. Кроме того, он поручил сформировать архивные материалы о разрушениях и информировать мировую общественность о последствиях конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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