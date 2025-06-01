Жители дома на Тюменской, 35 обвиняют застройщика, который выиграл контракт по проведению КРТ в их районе, в умышленном признании их жилья аварийным, ради уменьшения его стоимости. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта».
«Двадцать семей по вине застройщика могут оказаться на улице. Компания решила сэкономить на расселении. И придумала схему, как лишить людей равноценного жилья. Застройщик выкупил одну квартиру, заказал экспертизу, а после администрация города почему-то признала дом, которые пережил капремонт, аварийным. Кадастровая стоимость объекта после этого снизилась в пять раз», — сообщает «Народный фронт» в своем telegram-канале.
В 2016 году дом на Тюменской попал в программу развития застроенных территорий. Сейчас это называется КРТ. В 2018 году, по данным ГИС ЖКХ, в доме провели капитальный ремонт, обновив крышу, фасад и систему электроснабжения. Однако в январе 2025-го его все равно признали аварийным.
По данным общественников, после вынесения такого решения кадастровая стоимость объекта снизилась с 50, 5 миллионов рублей до 9,6 миллионов. А собственников и вовсе обязали снести строение за свой счет.
В мэрии Тюмени заявляли, что новый статус дома не повлечет для жильцов какого-либо ущемления прав. Но люди в это не верят. Было направлено заявление в Следственный комитет, и, по данным «Народного фронта», в ближайшие дни начнется рассмотрение дела, заведенного на застройщика и администрацию города.
URA.RU направило запросы следователям и в мэрию Тюмени. Ответы ожидаются.
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