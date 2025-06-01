01 июня 2025

Юные скалолазы из Тюмени прошли в полуфинал экстремального шоу

Тюменцы прошли в полуфинал шоу «Суперниндзя.Дети»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оба спортсмена занимаются скалолазанием
Оба спортсмена занимаются скалолазанием Фото:

Два юных тюменца приняли участие в экстремальном шоу "Суперниндзя. Дети" - Лев Кузовлев и Дмитрий Оксов прошли в полуфинал в категориях 11-12 и 13-14 лет. Эфир вышел на телеканале СТС. 

"Очень разносторонний спортсмен сейчас сможет выйти на эту полосы и показать что-то особенное. Для него наша сложная трасса — это долгожданный отпуск. Лев Кузовлев, Тюмень", — сообщили ведущие. Мальчику удалось пройти несколько этапов и забрать три кольца из пяти. Но во время предпоследнего конкурса он сорвался с крюка. Лев занимается скалолазанием, программированием, игрой на гитаре.

Дмитрий приехал из деревни Каменка Тюменской области. Он рассказал, что также занимается скалолазанием, ради спорта мальчик ездит из поселения в город на автобусе. Во время отборочного тура ему удалось взять четыре кольца из пяти.

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Два юных тюменца приняли участие в экстремальном шоу "Суперниндзя. Дети" - Лев Кузовлев и Дмитрий Оксов прошли в полуфинал в категориях 11-12 и 13-14 лет. Эфир вышел на телеканале СТС.  "Очень разносторонний спортсмен сейчас сможет выйти на эту полосы и показать что-то особенное. Для него наша сложная трасса — это долгожданный отпуск. Лев Кузовлев, Тюмень", — сообщили ведущие. Мальчику удалось пройти несколько этапов и забрать три кольца из пяти. Но во время предпоследнего конкурса он сорвался с крюка. Лев занимается скалолазанием, программированием, игрой на гитаре. Дмитрий приехал из деревни Каменка Тюменской области. Он рассказал, что также занимается скалолазанием, ради спорта мальчик ездит из поселения в город на автобусе. Во время отборочного тура ему удалось взять четыре кольца из пяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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