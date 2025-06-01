Юные скалолазы из Тюмени прошли в полуфинал экстремального шоу

Два юных тюменца приняли участие в экстремальном шоу "Суперниндзя. Дети" - Лев Кузовлев и Дмитрий Оксов прошли в полуфинал в категориях 11-12 и 13-14 лет. Эфир вышел на телеканале СТС.
"Очень разносторонний спортсмен сейчас сможет выйти на эту полосы и показать что-то особенное. Для него наша сложная трасса — это долгожданный отпуск. Лев Кузовлев, Тюмень", — сообщили ведущие. Мальчику удалось пройти несколько этапов и забрать три кольца из пяти. Но во время предпоследнего конкурса он сорвался с крюка. Лев занимается скалолазанием, программированием, игрой на гитаре.
Дмитрий приехал из деревни Каменка Тюменской области. Он рассказал, что также занимается скалолазанием, ради спорта мальчик ездит из поселения в город на автобусе. Во время отборочного тура ему удалось взять четыре кольца из пяти.
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