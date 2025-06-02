Власти ЯНАО укрепляют безопасность региона, а Тарко-Сале грозит подтопление: события дня на Ямале

Ямальские власти укрепляют безопасность и прорыв дамбы на реке Пяку-Пур
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Пяку-Пур прорвала дамбу и угрожает затопить Тарко-Сале
Река Пяку-Пур прорвала дамбу и угрожает затопить Тарко-Сале Фото:

Ямальские власти укрепляют безопасность стратегических объектов, также в ЯНАО уровень воды в Пяку-Пуре за сутки поднялся более чем на метр. А коллектив школы в Новом Уренгое получил благодарность Президента России и певица из Ноябрьска поразила жюри федерального канала. Об этих и других событиях 2 июня, читайте в подборке URA.RU.

  • Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, основной темой встречи стала выработка дополнительных мер по защите стратегически важных объектов инфраструктуры в условиях новых угроз
  • В Яр-Сале (ЯНАО) школьнице стало плохо во время урока, была вызвана скорая помощь. Через несколько часов, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. 
  • В Пуровском районе Ямала все оперативные службы и комиссия по чрезвычайным ситуациям переведены на режим повышенной готовности. Все дело в том, что в реке Пяку-Пур произошел резкий подъем уровня воды, который прорвал дамбу. Сейчас вода идет к Тарко-Сале, под угрозой подтопления находятся улицы Труда, Авиаторов и переулок Рыбацкий, сообщил глава района Кирилл Трапезников. 
  • На территории ЯНАО самые высокие паводковые воды ко 2 июня сохраняются на реках Пяку-Пур (Тарко-Сале), Пур (Уренгой) и Правая Хетта (Пангоды). Подъем воды в этих водоемах составил за сутки от 16 до 82 см. Вода упала в реке Надым, следует из данных онлайн-карт подтопления в ЯНАО. 
  • Осужденный на пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в ЯНАО боевик Доку Джантемиров, признанный виновным в организации обстрела вертолета под Грозным в 2002 году, жертвами которого стали 127 человек, подал ходатайство о переводе в исправительную колонию, расположенную на территории Чеченской Республики. Об этом сообщают РИА Новости.
  • Коллектив новоуренгойской гимназии получил благодарность Президента России за достижения в образовательной сфере. Гимназия Нового Уренгоя — единственное образовательное учреждение на Ямале, вошедшее в ТОП-500 лучших школ России. 
  • Певица из Ноябрьска (ЯНАО) Диана Савельева поразила известных артистов своим вокалом в эфире популярного музыкального шоу «Музыкальная интуиция». Артистка исполнила композицию «Wonderful life» британской группы Hurts в собственной аранжировке. 

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Ямальские власти укрепляют безопасность стратегических объектов, также в ЯНАО уровень воды в Пяку-Пуре за сутки поднялся более чем на метр. А коллектив школы в Новом Уренгое получил благодарность Президента России и певица из Ноябрьска поразила жюри федерального канала. Об этих и других событиях 2 июня, читайте в подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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