02 июня 2025

Ветераны СВО из Тюменской области хотят открыть свое дело в сфере АПК

В Тюменской области около 40% участников СВО хотят стать бизнесменами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди ветеранов СВО популярен запрос на бизнес в сфере АПК
Среди ветеранов СВО популярен запрос на бизнес в сфере АПК Фото:

Около 40% участников специальной военной операции готовы открыть свое дело.  Об этом сообщил департамент инвестиционной политики Тюменской области. Особой популярностью среди ветеранов пользуется сфера агропромышленного комплекса.  

«Аналитика в этом направлении только формируется. Однако уже сейчас основными векторами становятся: бизнес в сферах сельского хозяйства, грузовые перевозки, автосервисы, шиномонтажные и спортивные объекты», — передает слова ведомства издание «ФедералПресс».

Тюменская область также предоставляет помощь ветеранам в их самореализации. Так, в регионе организованы четыре программы льготного финансирования. Участники СВО могут получить заем на развитие бизнеса до 5 миллионов рублей по ставке 3–5% годовых.

Ранее заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов завил, что ветераны СВО помогут в решении ряда экономических проблем страны. Об этом он сообщил на прошедшем в Тюмени «Дне предпринимателя». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 40% участников специальной военной операции готовы открыть свое дело.  Об этом сообщил департамент инвестиционной политики Тюменской области. Особой популярностью среди ветеранов пользуется сфера агропромышленного комплекса.   «Аналитика в этом направлении только формируется. Однако уже сейчас основными векторами становятся: бизнес в сферах сельского хозяйства, грузовые перевозки, автосервисы, шиномонтажные и спортивные объекты», — передает слова ведомства издание «ФедералПресс». Тюменская область также предоставляет помощь ветеранам в их самореализации. Так, в регионе организованы четыре программы льготного финансирования. Участники СВО могут получить заем на развитие бизнеса до 5 миллионов рублей по ставке 3–5% годовых. Ранее заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов завил, что ветераны СВО помогут в решении ряда экономических проблем страны. Об этом он сообщил на прошедшем в Тюмени «Дне предпринимателя». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...