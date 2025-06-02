Ветераны СВО из Тюменской области хотят открыть свое дело в сфере АПК

Около 40% участников специальной военной операции готовы открыть свое дело. Об этом сообщил департамент инвестиционной политики Тюменской области. Особой популярностью среди ветеранов пользуется сфера агропромышленного комплекса.
«Аналитика в этом направлении только формируется. Однако уже сейчас основными векторами становятся: бизнес в сферах сельского хозяйства, грузовые перевозки, автосервисы, шиномонтажные и спортивные объекты», — передает слова ведомства издание «ФедералПресс».
Тюменская область также предоставляет помощь ветеранам в их самореализации. Так, в регионе организованы четыре программы льготного финансирования. Участники СВО могут получить заем на развитие бизнеса до 5 миллионов рублей по ставке 3–5% годовых.
Ранее заместитель генерального директора «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» Дмитрий Белоусов завил, что ветераны СВО помогут в решении ряда экономических проблем страны. Об этом он сообщил на прошедшем в Тюмени «Дне предпринимателя».
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