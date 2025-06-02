02 июня 2025

Бразилия и Китай: жители каких стран мира употребляют продукты тюменского производства

Сельхозпродукцию Тюменской области в 2024 году поставляли в 11 стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукцию тюменских аграриев хорошо знают за рубежом
Продукцию тюменских аграриев хорошо знают за рубежом Фото:

Сельхозпродукция из Тюменской области в 2024 году поставлялась в 11 стран мира. Такими данными в своем telegram-канале поделился губернатор региона Александр Моор.  

«В 2024 году тюменская сельхозпродукция экспортировалась в 11 стран. Среди них Казахстан, Китай, Турцию, Индию, Бразилию, Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Египет», — отметил глава Тюменской области.

Регион занимает второе место рейтинга по увеличению количества стран для экспорта продукции. Благодаря этому товары тюменских предприятий приобрели популярность и узнаваемость за рубежом. 

Ранее в Тюменской области посевная кампания достигла своего экватора. Аграрии засеяли 365,2 тысячи гектаров, что составляет 46% от запланированных площадей для культур.

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Сельхозпродукция из Тюменской области в 2024 году поставлялась в 11 стран мира. Такими данными в своем telegram-канале поделился губернатор региона Александр Моор.   «В 2024 году тюменская сельхозпродукция экспортировалась в 11 стран. Среди них Казахстан, Китай, Турцию, Индию, Бразилию, Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Египет», — отметил глава Тюменской области. Регион занимает второе место рейтинга по увеличению количества стран для экспорта продукции. Благодаря этому товары тюменских предприятий приобрели популярность и узнаваемость за рубежом.  Ранее в Тюменской области посевная кампания достигла своего экватора. Аграрии засеяли 365,2 тысячи гектаров, что составляет 46% от запланированных площадей для культур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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