Бразилия и Китай: жители каких стран мира употребляют продукты тюменского производства

Сельхозпродукция из Тюменской области в 2024 году поставлялась в 11 стран мира. Такими данными в своем telegram-канале поделился губернатор региона Александр Моор.
«В 2024 году тюменская сельхозпродукция экспортировалась в 11 стран. Среди них Казахстан, Китай, Турцию, Индию, Бразилию, Азербайджан, Киргизию, Беларусь, Монголию, Узбекистан, Египет», — отметил глава Тюменской области.
Регион занимает второе место рейтинга по увеличению количества стран для экспорта продукции. Благодаря этому товары тюменских предприятий приобрели популярность и узнаваемость за рубежом.
Ранее в Тюменской области посевная кампания достигла своего экватора. Аграрии засеяли 365,2 тысячи гектаров, что составляет 46% от запланированных площадей для культур.
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