Текслер и Силуанов обсудили на ПМЭФ, как усовершенствовать госзакупки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в сессии «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Во время дискуссии обсуждалась роль регионов в реализации нацпроектов до 2036 года и, в частности, усовершенствование системы госзакупок, сообщает пресс-служба областного правительства. В обсуждении приняли участие председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава ФНС России Даниил Егоров, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие эксперты.
«На реализацию национальных проектов выделено порядка 40 триллионов рублей на шесть лет, из которых восемь триллионов направляется через регионы. Главное — организация процесса исполнения, доведение решений до конкретного человека, до конкретных людей», — сообщил Силуанов, слова которого цитирует пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Текслер, как председатель комиссии Госсовета России по направлению «Экономика и финансы», подчеркнул ключевую роль регионов в реализации нацпроектов. «Вопрос даже не в том, сколько денег проходит через бюджеты регионов, а в том, что в целом нацпроекты реализуются именно в регионах. От работы управленческих команд, взаимодействия с федеральным правительством очень многое зависит», — отметил он. Текслер также поблагодарил правительство России, администрацию президента за декомпозицию на регионы для реализации национальных целей.
В рамках сессии участники рассмотрели вопросы финансового обеспечения развития субъектов, в том числе анализ возможностей налоговой и бюджетной систем, эффективность поддержки инвестиций, а также необходимость корректировки межбюджетных отношений для устойчивого роста. Текслер отметил гибкость подходов к софинансированию национальных проектов и поддержал идею совершенствования системы государственных закупок для повышения гарантий заказчиков. Он также обратил внимание на стабильность налоговой системы и необходимость дальнейшего развития стимулирующих мер, включая инвестиционный налоговый вычет. Главной задачей, по словам Текслера, остается наполнение доходной части бюджета и поддержка экономического развития субъектов.
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