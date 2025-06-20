Ключевым достижением Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме-2025 (ПМЭФ-2025) стало подписание более 30 соглашений на общую сумму свыше 200 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Одним из ключевых достижений ПМЭФ для Челябинской области стало подписание более 30 соглашений на общую сумму свыше 200 млрд рублей. Это инвестиции в различные сферы, включая традиционные для региона отрасли, такие как промышленная робототехника, где Челябинская область занимает лидирующие позиции в стране, а также в новые направления, например, туризм», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Губернатор региона Алексей Текслер отметил высокий интерес к стенду Челябинской области, в том числе со стороны федеральных игроков. «Мы подписали соглашения с рядом федеральных отельных сетей и будем совершенствовать туристическую инфраструктуру в нашем регионе. Заключено много соглашений в сфере агропромышленного комплекса, и это тоже очень важно», — отметил губернатор.
Рост экономики позволит увеличить доходы и заработную плату каждого отдельно взятого жителя, сделать хорошие вложения в социальную сферу. Участие в ПМЭФ дает региону возможность развиваться и двигаться вперед, добавил Текслер.
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