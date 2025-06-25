Российские авиакомпании массово могут отменить рейсы в ряд стран

Росавиация обновила предписания для авиакомпаний РФ, запретив летать в ряд стран
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Росавиация обновила ограничения на полеты в ближневосточном регионе
Росавиация обновила ограничения на полеты в ближневосточном регионе Фото:

Росавиация внесла изменения в ранее установленные ограничения для российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на Ближнем Востоке. Новые указания опубликованы в официальном telegram-канале ведомства. 

«До 02:59 мск 4 июля 2025 года запрещены полеты в /из аэропортов Ирана, а также использование воздушного пространства Ирана, Иордании и Ирака. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты», — говорится в сообщении Росавиации.

При этом полеты в Израиль остаются частично разрешенными: рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, а в остальное время авиакомпании должны самостоятельно оценивать риски, руководствуясь рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Эти ограничения действуют до 02:59 мск 12 июля 2025 года.

В то же время снят ранее введенный запрет на использование воздушного пространства Катара. Росавиация продолжает мониторинг ситуации и в случае изменений оперативно проинформирует авиаперевозчиков.

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в регионе были введены Росавиацией ранее в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов и эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Тогда российским перевозчикам запретили использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара, а также выполнять рейсы в аэропорты Израиля и Ирана. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

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Росавиация внесла изменения в ранее установленные ограничения для российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на Ближнем Востоке. Новые указания опубликованы в официальном telegram-канале ведомства.  «До 02:59 мск 4 июля 2025 года запрещены полеты в /из аэропортов Ирана, а также использование воздушного пространства Ирана, Иордании и Ирака. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты», — говорится в сообщении Росавиации. При этом полеты в Израиль остаются частично разрешенными: рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, а в остальное время авиакомпании должны самостоятельно оценивать риски, руководствуясь рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Эти ограничения действуют до 02:59 мск 12 июля 2025 года. В то же время снят ранее введенный запрет на использование воздушного пространства Катара. Росавиация продолжает мониторинг ситуации и в случае изменений оперативно проинформирует авиаперевозчиков. Ограничения на полеты российских авиакомпаний в регионе были введены Росавиацией ранее в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов и эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Тогда российским перевозчикам запретили использовать воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара, а также выполнять рейсы в аэропорты Израиля и Ирана. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
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