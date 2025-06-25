25 июня 2025

Приставы закрыли магазин низких цен в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Приобье на месяц закрыли магазин «Светофор»
В Приобье на месяц закрыли магазин «Светофор» Фото:

Судебные приставы закрыли на месяц магазин сети «Светофор» в Приобье Октябрьского района ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба окружного УФССП.

«Октябрьский районный суд признал ООО „Торгсервис 86“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Двери магазина опечатаны», — следует из сообщения.

Инспекторы Роспотребнадзора нагрянули в магазин с проверкой и нашли нарушения норм СанПиН. В торговой точке не соблюдались правила хранения замороженных овощей, отсутствовала горячая вода и условия для соблюдения личной гигиены работников. «Нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения», — добавили в пресс-службе УФССП по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал магазин сети «Светофор» в Нягани за продажу свинины без маркировки. Само мясо было конфисковано.

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Судебные приставы закрыли на месяц магазин сети «Светофор» в Приобье Октябрьского района ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба окружного УФССП. «Октябрьский районный суд признал ООО „Торгсервис 86“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Двери магазина опечатаны», — следует из сообщения. Инспекторы Роспотребнадзора нагрянули в магазин с проверкой и нашли нарушения норм СанПиН. В торговой точке не соблюдались правила хранения замороженных овощей, отсутствовала горячая вода и условия для соблюдения личной гигиены работников. «Нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения», — добавили в пресс-службе УФССП по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал магазин сети «Светофор» в Нягани за продажу свинины без маркировки. Само мясо было конфисковано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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