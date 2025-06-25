Приставы закрыли магазин низких цен в ХМАО

Судебные приставы закрыли на месяц магазин сети «Светофор» в Приобье Октябрьского района ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба окружного УФССП.
«Октябрьский районный суд признал ООО „Торгсервис 86“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Двери магазина опечатаны», — следует из сообщения.
Инспекторы Роспотребнадзора нагрянули в магазин с проверкой и нашли нарушения норм СанПиН. В торговой точке не соблюдались правила хранения замороженных овощей, отсутствовала горячая вода и условия для соблюдения личной гигиены работников. «Нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения», — добавили в пресс-службе УФССП по ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал магазин сети «Светофор» в Нягани за продажу свинины без маркировки. Само мясо было конфисковано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!