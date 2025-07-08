В работе «Дзена» произошел сбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За сутки поступило свыше 500 жалоб от пользователей
За сутки поступило свыше 500 жалоб от пользователей Фото:

На портале «Дзен» перестали работать несколько разделов. За час поступили сотни жалоб от пользователей. Специалисты работают над устранением проблемы, сообщает пресс-служба платформы.

«У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — поясняет пресс-служба платформы.

В течение суток на проблемы с доступом пожаловались 549 пользователей — на это указывают данные сервиса Downdetector. Скачок возник 8 июля в 19:15 по московскому времени. Больше всего жалоб — 71% — поступило на сбой в работе сайте. Еще 16% сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению «Дзена». Чаще на проблемы с работой «Дзена» жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее пользователи по всей России уже сталкивались с массовыми сбоями в работе цифровых сервисов — в июне перебои наблюдались в мобильном приложении и на сайте ОАО «Российские железные дороги». Тогда основная часть жалоб также поступала из Москвы и Санкт-Петербурга.

Обновлено в 22:40:

«Дзен работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На портале «Дзен» перестали работать несколько разделов. За час поступили сотни жалоб от пользователей. Специалисты работают над устранением проблемы, сообщает пресс-служба платформы. «У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — поясняет пресс-служба платформы. В течение суток на проблемы с доступом пожаловались 549 пользователей — на это указывают данные сервиса Downdetector. Скачок возник 8 июля в 19:15 по московскому времени. Больше всего жалоб — 71% — поступило на сбой в работе сайте. Еще 16% сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению «Дзена». Чаще на проблемы с работой «Дзена» жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее пользователи по всей России уже сталкивались с массовыми сбоями в работе цифровых сервисов — в июне перебои наблюдались в мобильном приложении и на сайте ОАО «Российские железные дороги». Тогда основная часть жалоб также поступала из Москвы и Санкт-Петербурга. Обновлено в 22:40: «Дзен работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...