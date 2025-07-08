В работе «Дзена» произошел сбой

На портале «Дзен» перестали работать несколько разделов. За час поступили сотни жалоб от пользователей. Специалисты работают над устранением проблемы, сообщает пресс-служба платформы.
«У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — поясняет пресс-служба платформы.
В течение суток на проблемы с доступом пожаловались 549 пользователей — на это указывают данные сервиса Downdetector. Скачок возник 8 июля в 19:15 по московскому времени. Больше всего жалоб — 71% — поступило на сбой в работе сайте. Еще 16% сообщили о проблемах с доступом к мобильному приложению «Дзена». Чаще на проблемы с работой «Дзена» жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее пользователи по всей России уже сталкивались с массовыми сбоями в работе цифровых сервисов — в июне перебои наблюдались в мобильном приложении и на сайте ОАО «Российские железные дороги». Тогда основная часть жалоб также поступала из Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 22:40:
«Дзен работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.
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