Стало известно, в каких странах больше всего любят русский шоколад

В течение первых четырех месяцев текущего года основными покупателями российского шоколада стали ближайшие соседи России — Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Об этом следует из данных по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade.
«Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан — поставки в эту страну за январь-апрель 2025 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона)», — следует из данных платформы. Их публикует РИА Новости.
Также основными импортерами российского шоколада Киргизия (14,7 млн долларов) и Грузия (8 млн долларов). На шестом месте среди покупателей российского шоколада оказался Китай, который импортировал продукции на сумму 7,4 млн долларов. Далее следуют Армения (5,7 млн долларов), Сербия (3 млн долларов) и Молдавия (2,4 млн долларов). Замыкает десятку крупнейших покупателей шоколада из России — Германия с показателем 2,1 млн долларов.
Ранее, в мае 2025 года, Россия значительно увеличила импорт шоколада из Китая — объем поставок вырос втрое по сравнению с апрелем и составил 2,5 миллиона долларов. Этот рост связывают с восстановлением спроса и изменением внешнеторговых условий, в том числе из-за введения новых пошлин со стороны США.
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