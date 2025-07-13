13 июля 2025

Для мигрантов с заболеваниями закроют въезд в Россию

Депутат Нилов предложил ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантам понадобятся справки об анализах
Мигрантам понадобятся справки об анализах Фото:

Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны показывать справки об отсутствии заболеваний. С таким предложением выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.

«Трудовой мигрант при пересечении госграницы РФ должен предъявить медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита „В “ и „С “. Также у мигрантов не должно быть заболеваний сифилисом и туберкулезом», — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

Уточняется, что трудовые мигранты обязаны будут иметь при себе результаты теста об отсутствии в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ. Эти меры снизят нагрузку на систему здравоохранения в России, отмечает издание.

В России уже вступил в силу закон, который разрешает полиции принимать решения о выдворении трудовых мигрантов за нарушения законодательства РФ. Ранее соответствующие полномочия имели только суды. Кроме того, были введены штрафы за оказание незаконных услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц: до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

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Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны показывать справки об отсутствии заболеваний. С таким предложением выступили депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. «Трудовой мигрант при пересечении госграницы РФ должен предъявить медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита „В “ и „С “. Также у мигрантов не должно быть заболеваний сифилисом и туберкулезом», — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Уточняется, что трудовые мигранты обязаны будут иметь при себе результаты теста об отсутствии в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ. Эти меры снизят нагрузку на систему здравоохранения в России, отмечает издание. В России уже вступил в силу закон, который разрешает полиции принимать решения о выдворении трудовых мигрантов за нарушения законодательства РФ. Ранее соответствующие полномочия имели только суды. Кроме того, были введены штрафы за оказание незаконных услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц: до пяти тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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