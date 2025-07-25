Песков: между Россией и Китаем нет серьезных разногласий в оценке роли ЕС

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Песков прокомментировал заявления главы КНР о роли ЕС
Песков прокомментировал заявления главы КНР о роли ЕС Фото:

Президент Китая Си Цзиньпин назвал Евросоюз важным полюсом многополярного мира, и между Москвой и Пекином нет серьезных разногласий в оценке значения ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя различие позиций РФ и КНР по вопросу роли ЕС на мировой арене.

«Здесь нет сильных расхождений. Есть тенденция, очевидная тенденция в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь. Динамика развития экономики стран ЕС об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние. ЕС теряет свой суверенитет. Это объективные процессы, которые будут развиваться в динамике», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к углублению сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, пишет RT. Он подчеркнул, что в условиях усложняющейся и обостряющейся международной обстановки Китай и ЕС должны прилагать дополнительные усилия для укрепления диалога, взаимного доверия и расширения партнерства.

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Президент Китая Си Цзиньпин назвал Евросоюз важным полюсом многополярного мира, и между Москвой и Пекином нет серьезных разногласий в оценке значения ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя различие позиций РФ и КНР по вопросу роли ЕС на мировой арене. «Здесь нет сильных расхождений. Есть тенденция, очевидная тенденция в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь. Динамика развития экономики стран ЕС об этом говорит. ЕС теряет свое политическое влияние. ЕС теряет свой суверенитет. Это объективные процессы, которые будут развиваться в динамике», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к углублению сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, пишет RT. Он подчеркнул, что в условиях усложняющейся и обостряющейся международной обстановки Китай и ЕС должны прилагать дополнительные усилия для укрепления диалога, взаимного доверия и расширения партнерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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