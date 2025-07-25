Песков ответил на вопрос URA.RU о решении Макрона признать Палестину

Песков: Россия всегда придерживалась резолюций Совбеза ООН по Палестине
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании Францией Палестины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании Францией Палестины Фото:

В Кремле отреагировали на решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. Позиция России при этом остается неизменной — только следование резолюции Совбеза ООН позволит выйти из сложной ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности ООН. Считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственно правильным путем в ходе поиска выхода из сложившейся ситуации, в которой сейчас пребывает регион», — заявил Песков.

Он также добавил, что двухгосударственная модель урегулирования на Ближнем Востоке обсуждается постоянно. И это зафиксировано в документах. Россия придерживается и всегда придерживалась этой позиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен на заседании Генассамблеи ООН в сентябре выступить с заявлением о признании Палестины. Это его решение уже осудили США и Израиль. Россия с 1948 года выступает за создание государства Палестина.

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В Кремле отреагировали на решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. Позиция России при этом остается неизменной — только следование резолюции Совбеза ООН позволит выйти из сложной ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности ООН. Считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственно правильным путем в ходе поиска выхода из сложившейся ситуации, в которой сейчас пребывает регион», — заявил Песков. Он также добавил, что двухгосударственная модель урегулирования на Ближнем Востоке обсуждается постоянно. И это зафиксировано в документах. Россия придерживается и всегда придерживалась этой позиции. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен на заседании Генассамблеи ООН в сентябре выступить с заявлением о признании Палестины. Это его решение уже осудили США и Израиль. Россия с 1948 года выступает за создание государства Палестина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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