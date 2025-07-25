45 лет без Высоцкого: в Кремле почтили память великого поэта

В Кремле высоко ценят творческое наследие поэта Владимира Высоцкого, отмечая его уникальную роль в отечественной культуре. Об этом сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о значении Высоцкого для страны и отношении к нему главы государства.
«Высоцкий — это неотъемлемая часть нашей культуры, феноменальная, уникальная часть нашей культуры. И всегда останется частью нашей культуры. Для России Высоцкий — это особенное явление. В Кремле к нему относятся так же, как все россияне — его любят и помнят», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.
Ранее генеральный продюсер проекта Александр Мамонов мероприятия «Высоцкий. Высота» сообщил, что на шоу зрителям представят цифрового аватара Владимира Высоцкого. Основная задача организаторов заключается в том, чтобы предоставить поклонникам артиста возможность заново познакомиться с его творчеством и взглянуть на него под новым углом, пишет RT.
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