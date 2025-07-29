Многочисленные взрывы и массовые сбои электричества: карта атак БПЛА 29 июля

В ночь на 29 июля ВСУ атаковали беспилотниками несколько российских регионов. В Ленинградской области был сбит один дрон, жертв и разрушений нет. В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА погиб водитель легкового автомобиля и возник пожар на железнодорожной станции. В Донецке массированный удар дронов оставил без света 150 тысяч человек, повреждены жилые здания. Карта атаки БПЛА и последствия прилетов — в материале URA.RU.
Ленинградская область
В Ленинградской области был введен режим беспилотной опасности в юго-западных районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дрозденко. Он также отметил, что в связи с этим возможно временное снижение качества мобильного интернета.
Кроме того, по его словам, один украинский дрон был уничтожен на территории Кингисеппского района. Жертв и разрушений нет. В настоящее время угроза воздушной опасности в регионе снята.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области атака БПЛА была отражена в нескольких районах, включая Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, а также Боковский и Тарасовский районы. В микрорайоне Заводской города Каменска после падения БПЛА загорелась сухая трава, к месту происшествия прибыли оперативные службы.
В Сальске повреждена крыша частного дома и выбиты стекла, на железнодорожной станции возник пожар, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Жертв среди населения нет. На улице Островского поврежден автомобиль, водитель погиб, его личность устанавливается. Последствия атаки уточняются.
Местные telegram-каналы сообщают о пожаре после прилета БПЛА в поселке Орловский — пострадавших нет. В области была объявлена угроза атаки дронов, жителям рекомендовали укрываться в подвалах или помещениях без окон.
Ставропольский край
В Ставропольском крае был введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Губернатор региона Владимир Владимиров рекомендовал жителям следить за официальными сообщениями и обращаться за помощью по номеру 112.
Тульская область
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также обратился к жителям региона в связи с объявленной угрозой атаки БПЛА. Он призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил, что в случае необходимости можно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.
Донецк
ВСУ массово атаковали Донецк беспилотниками. В городе были слышны взрывы, наблюдались вспышки и активно работали системы ПВО. В результате атаки более 150 тысяч жителей остались без электричества. В частности, о перебоях с электроснабжением сообщали жители Киевского и Калининского районов. Также света нет в Макеевке и Ясиноватой. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА был поврежден пятиэтажный жилой дома на улице Сомова и один из бизнес-центров, где возник пожар и разрушено остекление.
Местные жители отмечают, что над городом продолжают кружить дроны, слышна работа ПВО и наблюдаются перебои с подачей электричества в разных районах города. «ПВО не замолкает, дроны как комары жужжат и жужжат свет то включается то выключается...», — рассказывают очевидцы.
Ограничения в работе аэропортов
Из-за угрозы атаки БПЛА временно приостановлены взлеты и посадки воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Данные меры, по его словам, введены с целью безопасности полетов.
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