© Служба новостей «URA.RU»
Пермяк отправился рыбачить в Башкирию
Житель Пермского края Владимир Посыльных во время отдыха отправился на рыбалку в Башкирию. Ему удалось выловить не только рыбу, но и змею с раком. Фотографии и отчет о рыбалке пермяк опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака! Приехали с отцом на реку, в поисках рыбы меняли свои точки несколько раз. На одной из точек что-то подвисает. Недолгая борьба и рак в лодке. Кого мы только сегодня не поймали, видовой состав следующий: судак, рак, ужик, окуни и 15 минут борьбы, чтобы вытащить толстолобика на 10 килограммов», — поделился Владимир.

В беседе с URA.RU пермяк признался, что рыбачить ездил с отцом на реку Буй, что в Башкирии. Он отметил, что в качестве приманок использовал силикон.

