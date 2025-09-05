В Краснодарском крае предотвращен теракт

ФСБ предотвратила теракт
ФСБ предотвратила теракт

В Краснодарском крае предотвращена попытка теракта: под стражу заключен 15-летний подросток, подозреваемый в совершении поджога объектов транспортной инфраструктуры на Северо-Кавказской железной дороге. Об этом сообщили в Следственной комитете РФ.

«... пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении террористического акта в Краснодарском крае», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Следком».

Следствие установило, что в августе 2025 года представитель украинских спецслужб вышел на подростка через мессенджер Telegram. Ему предложили совершить преступление против общественной безопасности за денежное вознаграждение. В итоге молодой человек поджег объекты транспортной инфраструктуры на перегоне между станциями Северо-Кавказской железной дорог.

Личность подозреваемого установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. По ходатайству следователя суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте.

В СК напомнили о необходимости проявлять бдительность при общении в интернете и соцсетях, особенно в отношении детей и подростков. В ведомстве подчеркнули, что за совершение преступлений террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее суд вынес приговор студенту из Москвы, назначив ему 25 лет лишения свободы по делу о подготовке взрывов на двух газопроводах в Воронеже, а также по ряду других обвинений. В числе предъявленных молодому человеку обвинений — госизмена, незаконные приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатых веществ, публичные призывы к совершению терактов, а также публичное оправдание терроризма с интернете, передает RT.

