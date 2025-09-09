Трамп сообщил об освобождении похищенной иракскими боевиками Елизаветы Цурковой

Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его данным, сейчас Цуркова находится на территории американского посольства в Ираке.
«Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой „Катаиб Хезболла“ (ВОИНСТВЕННАЯ Хезболла) и теперь находится в американском посольстве в Ираке после многомесячных пыток. Хамас освободите заложников», — написал он в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже. Что известно о девушке — в материале URA.RU.
