09 сентября 2025

Трамп сообщил об освобождении похищенной иракскими боевиками Елизаветы Цурковой

Трамп: студентка Принстона Цуркова освобождена в Ираке после пыток
Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, была освобождена иракской шиитской группировкой «Катаиб Хезболла» после продолжительного периода пленения и пыток. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его данным, сейчас Цуркова находится на территории американского посольства в Ираке.

«Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой „Катаиб Хезболла“ (ВОИНСТВЕННАЯ Хезболла) и теперь находится в американском посольстве в Ираке после многомесячных пыток. Хамас освободите заложников», — написал он в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования. Ее подозревали в шпионаже. Что известно о девушке — в материале URA.RU.

