16 сентября 2025

Зеленский начал угрожать депутатам при неудачах ВСУ на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский пригрозил депутатам «трудными решениями»
Владимир Зеленский пригрозил депутатам «трудными решениями» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинскому народу придется столкнуться с «трудными решениями» в случае, если ситуация в зоне боевых действий будет ухудшаться. С такой угрозой перед депутатами правящей партии «Слуга народа» выступил президент страны Владимир Зеленский.

«Зеленский на встрече с депутатами пригрозил „трудными решениями“ в случае ухудшения положения Украины на поле боя», — со ссылкой на источники среди представителей партии и пресс-секретаря фракции Юлию Палийчук передает «Украинская правда». При этом украинский лидер не стал раскрывать подробности.

В последнее время ВСУ терпят поражение практически по всей линии фронта. По мнению местных СМИ, военное командование Украины замалчивает наступление ВС РФ в Днепропетровской области, пишет RT. Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что готов встретиться с президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, передает «Национальная служба новостей». Однако обсуждать мир в Москве он по-прежнему не соглашается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинскому народу придется столкнуться с «трудными решениями» в случае, если ситуация в зоне боевых действий будет ухудшаться. С такой угрозой перед депутатами правящей партии «Слуга народа» выступил президент страны Владимир Зеленский. «Зеленский на встрече с депутатами пригрозил „трудными решениями“ в случае ухудшения положения Украины на поле боя», — со ссылкой на источники среди представителей партии и пресс-секретаря фракции Юлию Палийчук передает «Украинская правда». При этом украинский лидер не стал раскрывать подробности. В последнее время ВСУ терпят поражение практически по всей линии фронта. По мнению местных СМИ, военное командование Украины замалчивает наступление ВС РФ в Днепропетровской области, пишет RT. Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что готов встретиться с президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, передает «Национальная служба новостей». Однако обсуждать мир в Москве он по-прежнему не соглашается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...