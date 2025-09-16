Украинскому народу придется столкнуться с «трудными решениями» в случае, если ситуация в зоне боевых действий будет ухудшаться. С такой угрозой перед депутатами правящей партии «Слуга народа» выступил президент страны Владимир Зеленский.
«Зеленский на встрече с депутатами пригрозил „трудными решениями“ в случае ухудшения положения Украины на поле боя», — со ссылкой на источники среди представителей партии и пресс-секретаря фракции Юлию Палийчук передает «Украинская правда». При этом украинский лидер не стал раскрывать подробности.
В последнее время ВСУ терпят поражение практически по всей линии фронта. По мнению местных СМИ, военное командование Украины замалчивает наступление ВС РФ в Днепропетровской области, пишет RT. Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что готов встретиться с президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, передает «Национальная служба новостей». Однако обсуждать мир в Москве он по-прежнему не соглашается.
