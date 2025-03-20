20 марта 2025

В Тюмени названы сроки реконструкции Старотобольского тракта

В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос до 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы продлятся с 2025 по 2027 годы
Работы продлятся с 2025 по 2027 годы Фото:

В Тюмени работы по расширению Старотобольского тракта до границ Тюмени начнутся в 2025 году и завершатся через два года. Об этом сообщили городской мэрии.

«В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос до 2027 года. Работы выполнят на участке от ул. Республики до границы города. Начать расширение планируется в 2025 году», — рассказали власти столицы региона РБК Тюмень.

Долгий срок работ связан с протяженностью участка. Точная стоимость затрат не сообщается.

Проектная документация разработана еще в 2024 году. На участке планируется обустройство тротуаров, освещения и велодорожки.

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В Тюмени работы по расширению Старотобольского тракта до границ Тюмени начнутся в 2025 году и завершатся через два года. Об этом сообщили городской мэрии. «В Тюмени Старотобольский тракт расширят до четырех полос до 2027 года. Работы выполнят на участке от ул. Республики до границы города. Начать расширение планируется в 2025 году», — рассказали власти столицы региона РБК Тюмень. Долгий срок работ связан с протяженностью участка. Точная стоимость затрат не сообщается. Проектная документация разработана еще в 2024 году. На участке планируется обустройство тротуаров, освещения и велодорожки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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