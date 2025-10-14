Освобожденный из Газы уроженец ДНР хочет получить гражданство России

Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин планирует получить российское гражданство после возвращения в Россию. Об этом сообщила его мать Наталья Харкина в интервью 14 октября. По ее словам, сейчас Харкин восстанавливается после пережитого, но решение о получении паспорта остается для него приоритетным.
«Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — заявила Наталья Харкина РИА Новости. Мать освобожденного добавила, что семья приедет в Россию сразу после того, как Максим поправит здоровье. Она уточнила, что точные сроки возвращения пока не определены и зависят от физического состояния сына. «Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать», — рассказала она.
Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России. 7 октября 2023 года его похитили вооруженные формирования во время атаки на музыкальный фестиваль Nova в Израиле. На тот момент у Харкина не было российского гражданства. Семья оформила для него российский паспорт, чтобы Москва могла содействовать его освобождению, сообщали представители движения ХАМАС. Однако официального подтверждения наличия у Харкина российского гражданства не поступало. Российский МИД в течение весны 2025 года вел переговоры с ХАМАС по вопросу освобождения Харкина.
Сейчас, по словам матери, Максим находится в безопасном месте и проходит курс реабилитации после возвращения из плена. Семья рассчитывает завершить все необходимые медицинские процедуры и вернуться на родину для оформления документов. В МИД РФ ранее отмечали, что оказывают всю необходимую поддержку гражданам России и лицам, претендующим на гражданство, которые оказались в сложной ситуации за рубежом.
