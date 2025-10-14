14 октября 2025

Освобожденный из Газы уроженец ДНР хочет получить гражданство России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроженец ДНР был в плену в секторе Газы
Уроженец ДНР был в плену в секторе Газы Фото:

Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин планирует получить российское гражданство после возвращения в Россию. Об этом сообщила его мать Наталья Харкина в интервью 14 октября. По ее словам, сейчас Харкин восстанавливается после пережитого, но решение о получении паспорта остается для него приоритетным.

«Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — заявила Наталья Харкина РИА Новости. Мать освобожденного добавила, что семья приедет в Россию сразу после того, как Максим поправит здоровье. Она уточнила, что точные сроки возвращения пока не определены и зависят от физического состояния сына. «Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать», — рассказала она.

Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России. 7 октября 2023 года его похитили вооруженные формирования во время атаки на музыкальный фестиваль Nova в Израиле. На тот момент у Харкина не было российского гражданства. Семья оформила для него российский паспорт, чтобы Москва могла содействовать его освобождению, сообщали представители движения ХАМАС. Однако официального подтверждения наличия у Харкина российского гражданства не поступало. Российский МИД в течение весны 2025 года вел переговоры с ХАМАС по вопросу освобождения Харкина.

Сейчас, по словам матери, Максим находится в безопасном месте и проходит курс реабилитации после возвращения из плена. Семья рассчитывает завершить все необходимые медицинские процедуры и вернуться на родину для оформления документов. В МИД РФ ранее отмечали, что оказывают всю необходимую поддержку гражданам России и лицам, претендующим на гражданство, которые оказались в сложной ситуации за рубежом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин планирует получить российское гражданство после возвращения в Россию. Об этом сообщила его мать Наталья Харкина в интервью 14 октября. По ее словам, сейчас Харкин восстанавливается после пережитого, но решение о получении паспорта остается для него приоритетным. «Он очень хочет российский паспорт. Он его всегда хотел», — заявила Наталья Харкина РИА Новости. Мать освобожденного добавила, что семья приедет в Россию сразу после того, как Максим поправит здоровье. Она уточнила, что точные сроки возвращения пока не определены и зависят от физического состояния сына. «Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать», — рассказала она. Максим Харкин — уроженец Донецка, сын гражданки России. 7 октября 2023 года его похитили вооруженные формирования во время атаки на музыкальный фестиваль Nova в Израиле. На тот момент у Харкина не было российского гражданства. Семья оформила для него российский паспорт, чтобы Москва могла содействовать его освобождению, сообщали представители движения ХАМАС. Однако официального подтверждения наличия у Харкина российского гражданства не поступало. Российский МИД в течение весны 2025 года вел переговоры с ХАМАС по вопросу освобождения Харкина. Сейчас, по словам матери, Максим находится в безопасном месте и проходит курс реабилитации после возвращения из плена. Семья рассчитывает завершить все необходимые медицинские процедуры и вернуться на родину для оформления документов. В МИД РФ ранее отмечали, что оказывают всю необходимую поддержку гражданам России и лицам, претендующим на гражданство, которые оказались в сложной ситуации за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...