Освобожденный из плена в Газе Максим Харкин собирается в Россию

Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный из плена в секторе Газа, приедет в Россию после восстановления. Об этом сообщила его мать Наталья Харкин.
«Мы обязательно поедем в Россию... Как только он немного наберет массу, придет в себя и будет способен перенести перелет, мы хотим приехать», — приводят слова Харкиной РИА Новости. Она подчеркнула, что решение о поездке связано исключительно с состоянием здоровья сына, перенесшего тяжелое испытание.
Мать уточнила, что ее сын содержался в крайне тяжелых условиях и сейчас нуждается в восстановлении. При этом она отказалась раскрывать подробности содержания в плену.
Максим Харкин провел в плену у палестинских радикальных группировок два года после того, как был захвачен в секторе Газа в октябре 2023 года. Его освобождение состоялось 13 октября 2025 года в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем об обмене заложниками, после чего он был доставлен в израильскую больницу и воссоединился с семьей. Российское консульство оказывает содействие в вопросах дальнейшего пребывания и возможной репатриации семьи Харкиных.
