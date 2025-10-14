Трамп пообещал насильно разоружить ХАМАС при невыполнении ультиматума США

Президент Дональд Трамп пообещал «разоружить» палестинское движение ХАМАС, если организация не выполнит требование США самостоятельно. Об этом он заявил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, трансляцию вел Белый дом на своем официальном сайте.
«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее руководство ХАМАС обращалось к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить гарантом 60-дневного перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение части заложников. Тогда Трамп подчеркивал стремление Вашингтона к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация противостояния началась после призыва премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к эвакуации жителей Газы и начала наземной операции ЦАХАЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.