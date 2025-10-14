14 октября 2025

Трамп пообещал насильно разоружить ХАМАС при невыполнении ультиматума США

По словам Трампа, США готовы действовать самостоятельно, если ХАМАС не выполнит обязательства
По словам Трампа, США готовы действовать самостоятельно, если ХАМАС не выполнит обязательства Фото:

Президент Дональд Трамп пообещал «разоружить» палестинское движение ХАМАС, если организация не выполнит требование США самостоятельно. Об этом он заявил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, трансляцию вел Белый дом на своем официальном сайте.

«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее руководство ХАМАС обращалось к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить гарантом 60-дневного перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение части заложников. Тогда Трамп подчеркивал стремление Вашингтона к урегулированию конфликта и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация противостояния началась после призыва премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к эвакуации жителей Газы и начала наземной операции ЦАХАЛ.

