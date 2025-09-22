ХАМАС направил Трампу письмо

Руководство движения ХАМАС обратилось к президенту США Дональду Трампу с просьбой выступить гарантом 60-дневного перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение половины заложников. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«ХАМАС подготовил личное письмо президенту Трампу с просьбой гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в обмен на немедленное освобождение половины заложников, находящихся в Газе», — уточняется в сообщении. Лидеры ХАМАС заявляли о готовности к сотрудничеству.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении добиться скорого урегулирования конфликтов в секторе Газа и подчеркивал усилия Вашингтона по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Обострение конфликта произошло после призыва премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к эвакуации жителей Газы и начала наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.