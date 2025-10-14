14 октября 2025

Трамп намекнул, что США передадут Украине «Томагавки» после просьбы Зеленского

Трамп анонсировал разговор с Зеленским по поставкам ракет Tomahawk Киеву
Украинский президент Владимир Зеленский попросит у США поставки ракет «Томагавк» на встрече с их главой Дональдом Трампом в пятницу 17 октября, и Штаты могут ему их дать. Об этом заявил сам Трамп.

«В пятницу ко мне придет Зеленский <...> Я знаю, что он [Зеленский] попросит „Томагавки“. У нас есть много „Томагавков“», — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом на официальном сайте. Американский президент шутливо предложил дать «Томагавки» еще и Аргентине, если вдруг она этого хочет. 

