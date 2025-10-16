16 октября 2025

В пермской территории введена чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая

В пермской Большой Соснове ситуация с гибелью урожая признана чрезвычайной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сельскохозяйственные растения поражены грибком (архивное фото)
Сельскохозяйственные растения поражены грибком (архивное фото) Фото:

Власти Большесосновского округа Пермского края признали ситуацию с гибелью сельхозкультур в территории чрезвычайной. Это следует из документа, который опубликован на сайте окружной администрации. В нем сказано, что из-за переувлажнения почвы на площади более 100 га, «создались крайне неблагоприятные условия для заготовки кормов и уборки урожая».

Признать ситуацию, сложившуюся на территории Большесосновского муниципального округа, связанную с гибелью урожая сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров, «Чрезвычайной» с 12:00 15 октября 2025 года. Отнести возникшую ситуацию к чрезвычайной ситуации муниципального характера. Уровень реагирования не устанавливать», — сказано в постановлении местной администрации.

Власти отмечают, что из-за переувлажнения почвы в августе — сентябре этого года, на полях вязла сельхозтехника, а урожай был поражен грибком. Сейчас в округе создана комиссия. Которая займется обследованием площадей и посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших от комплекса неблагоприятных природных явлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Большесосновского округа Пермского края признали ситуацию с гибелью сельхозкультур в территории чрезвычайной. Это следует из документа, который опубликован на сайте окружной администрации. В нем сказано, что из-за переувлажнения почвы на площади более 100 га, «создались крайне неблагоприятные условия для заготовки кормов и уборки урожая». Признать ситуацию, сложившуюся на территории Большесосновского муниципального округа, связанную с гибелью урожая сельскохозяйственных культур на площади более 100 гектаров, «Чрезвычайной» с 12:00 15 октября 2025 года. Отнести возникшую ситуацию к чрезвычайной ситуации муниципального характера. Уровень реагирования не устанавливать», — сказано в постановлении местной администрации. Власти отмечают, что из-за переувлажнения почвы в августе — сентябре этого года, на полях вязла сельхозтехника, а урожай был поражен грибком. Сейчас в округе создана комиссия. Которая займется обследованием площадей и посевов сельскохозяйственных культур, пострадавших от комплекса неблагоприятных природных явлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...