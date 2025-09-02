02 сентября 2025

Минобороны РФ требует более 92 млн рублей с пермского телефонного завода

Минобороны Российской Федерации инициировало два судебных иска против ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» на общую сумму свыше 92 млн рублей. Руководство данного предприятия ранее было привлечено к уголовной ответственности по фактам дачи взяток должностным лицам министерства. 

В одном из определений суда указано, что иск о взыскании с завода суммы в размере 62,8 млн рублей подан с соблюдением всех требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Судья принял решение возбудить производство по данному делу. Аналогичное решение принято и по второму иску, сумма требований по которому составляет 29,2 млн рублей, — пишет ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Причины предъявления финансовых претензий со стороны Минобороны к предприятию на данный момент официально не разглашаются. Между тем, 235-й гарнизонный военный суд ранее приговорил бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил РФ, экс-генерала Александра Оглоблина к девяти годам лишения свободы за получение взятки в размере 12 млн рублей от завода «Телта», осуществлявшего поставки средств связи для армии. Кроме того, в июне 2025 года бывший руководитель Главного управления связи ВС РФ и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, разжалованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин был осужден к 12 годам заключения.

В ходе расследования военными следственными органами было установлено, что в период с 2019 по 2023 год Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа заключило с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» контракты на поставку средств связи на сумму, превышающую 1,4 млрд рублей. В указанный период Вадим Шамарин получил от представителей предприятия взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

В настоящее время Мещанский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора «Телты» Алексея Высокова, главного бухгалтера организации Елены Гришиной, а также одного из учредителей предприятия — Игоря Морозова. Им вменяется хищение денежных средств в размере 33,8 млн рублей при производстве семи тысяч военно-полевых телефонных аппаратов ТА-88.

