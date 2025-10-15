В Прикамье РПЦ подключилась к важной программе властей для ветеранов СВО

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий пообщался со слушателями программы «Герои Прикамья» — это краевой аналог федеральной «Время героев». Он выступил перед ними с короткой лекцией, обозначив, что в дальнейшем сотрудники епархии будут общаться с ними на регулярной основе.
«От себя лично хочу сказать вам большое спасибо и выразить благодарность за то, что вы не побоялись и встали на защиту отчества. Его жизни, культуры. Это не простая задача», — передает корреспондент URA.RU слова Мефодия.
Отдельно он отметил, что Пермский филиал РАНХиГС, на базе которого идет обучение, должен сыграть роль «хирургического очищения». Возвращение с линии боевого соприкосновения к мирной жизни — непростой вопрос. Нужно перестроить свое состояние, чтобы проявить себя теперь.
Один из слушателей программы отметил, что на войне нет неверующих. И Мефодий в ответ рассказал историю, как один пермяк неделю отбивался в оцеплении и обратился к богу: если он сохранит жизнь, то боец покрестися. И покрестился.
А позже он отметил, что священнослужители тоже отправляются на СВО. И однажды добровольно поехать на спецоперацию вызвался отец пятерых детей. «Я ему говорю: ты-то куда? Кто детей твоих кормить будет, если что?». А он мне отвечает: «Владыка, я надеюсь на бога, он меня не оставит». Сейчас получил награду, ждем его возвращения вот сейчас», — поведал Мефодий. Слушатели программы в ответ сказали ему, что, раз они выжили, то у бога на всех них — большие планы.
Обучение по программе «Герои Прикамья» стартовало осенью. Сейчас идет второй образовательный модуль. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках программы стал наставником для военкома.
