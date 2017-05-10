«Почему он согласился на подачку?»

22:06 10 мая 2017 0

Алексей Навальный может потерять часть своих сторонников во время лечения в Испании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В праздники ведущие политические Telegram-каналы развернули дискуссию вокруг отъезда Алексея Навального за границу не лечение. Одни уличили его в связях с Кремлем, другие обвинили в непоследовательности позиции. Критики вспомнили упреки Навального в адрес бизнесмена Валентина Юмашева и телеведущего Дмитрия Киселёва, когда те ездили лечиться за рубеж, снова заговорили об особом отношении к оппозиционеру. «URA.RU» сформулировало самые актуальные вопросы о судьбе политика Навального. Как интерпретировать его отъезд в испанскую Барселону, сколько сторонников отвернется от оппозиционера и стоит ли ждать 12 июня повторения масштабных митингов 26 марта — читайте в нашей подборке экспертных мнений.

Навальный получил загранпаспорт в короткий срок. Это повод для подозрения в связях с Кремлем?

Алексей Навальный подал документы на оформление загранпаспорта 2 мая. Спустя два дня, 4 мая, он его получил в МФЦ, а спустя еще три, 7 мая, улетел на лечение в Барселону. Причиной такого скорого отъезда стал химический ожог глаза, который оппозиционер получил 27 апреля — тогда его облили зеленкой в последний раз. Этот инцидент вызвал осуждение со стороны политиков и общества и повысил узнаваемость оппозиционера.

После того, как Навальный написал в своем блоге, что врачи рекомендовали поехать на лечение за границу, и посетовал, что последние пять лет не может получить загранпаспорт, документ ему выдали в ускоренном режиме. По информации МК, оппозиционер лично обратился в администрацию президента 1 мая с просьбой поспособствовать в выдаче загранпаспорта: ни ФБК, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это не подтвердили. Тем не менее, исключение, сделанное для Навального, по мнению политолога Максима Жарова, посеет зерно сомнения в рядах сторонников.

«Стало понятно, что Навальный — особа, приближенная к АП и правительственным структурам.

Даже самые ярые сторонники, которые всячески отвергали его связи с Кремлем, должны понять, что Навальный — инструмент, которым играют крупные игроки, и его нынешний отъезд еще больше усилил зависимость от этих игроков», — заявил эксперт «URA.RU». По словам Жарова, говорить о том, что оппозиционер «агент одной из башен Кремля» — неосмотрительно, поскольку принцип работы Навального похож на хакерскую группу «Шалтай-Болтай»: покупка и продажа материалов финансового и политического характера о различных политических игроках в России. Навальный котируется на рынке компроматных войн и как один из распространителей информации, считает Жаров:

«Всем элитным группам, заинтересованным в предстоящих президентских выборах, нужен Навальный как источник распространения компромата на своих конкурентов, но не надо преувеличивать его значимость или влиятельность».

Решение о выпуске Навального — это закрытие негативной для власти темы с «зеленкой» или еще и уничтожение репутации Навального?

Власти заинтересованы в том, чтобы купировать тему нападений с «зеленкой» на оппозиционера, поскольку она вышла из политического поля и стала близка к экстремизму, говорит эксперт по управлению репутацией Андрей Широков.

«Выпустив оппозиционера в сжатые сроки на лечение, Кремль, во-первых, демонстрирует западным партнерам гуманный подход к оппозиции, а во-вторых, дает сигнал провокаторам — нельзя уподобляться „украинским методам“ борьбы с оппозицией», — пояснил эксперт.

Константин Калачев уверяет, что количество обвинений в адрес Навального так велико, что новое — не несет в себе угрозу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме того, власть обезопасила себя на тот случай, если бы Навальному отказали в выезде, а потом не смогли бы оказать достойную помощь в России, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. В разговоре с «URA.RU» эксперт предположил, что репутации Навального в данном случае ничего не угрожает, поскольку для его сторонников тема лечения в Испании — не компромат.

«Аргументы о том, что Навальный покинул страну, несмотря на уголовное преследование, также не работают на критически настроенную публику, которая готова простить ему многое только за то, что он продолжает свою работу по раскачиванию нашей политической системы», — говорит политолог.

Навальный должен был уезжать на операцию или нет?

Вопрос о местоположении клиники — один из самых двусмысленных в сложившейся ситуации, считает Андрей Широков. Когда в Москве расположен институт Микрохирургии глаза им. академика С. Н. Федорова, выбор клиники в испанской Барселоне, так же, как и отказ команды Навального продемонстрировать журналистам заключение врачей, играет не в пользу оппозиционера.

«Возникает резонный вопрос, почему Испания, а не Швейцария или Германия, которые славятся своей медициной?

Этот отъезд может привести ко внутреннему расколу: у сторонников Навального может возникнуть вопрос, почему он согласился на подачку от АП».

Кроме имиджевых рисков, выезд за границу несет и реальные. Политолог Максим Жаров считает, что когда Навальный находится на территории России, то его могут защитить те, кто заинтересован в его работе по распространению компромата на политиков. «Когда он находится там, то мало кому нужен. И тогда у внешних игроков может возникнуть соблазн разыграть операцию „сакральная жертва“. Поэтому, я бы рекомендовал Навальному как можно быстрее вернуться в Москву», — заключил эксперт. О политических потерях, по мнению политолога, вопрос не стоит, так как Навальный не допущен до президентских выборов 2018 года, а значит, сейчас к политике имеет опосредованное отношение.

Есть ли сейчас у Навального имиджевые потери и что нужно будет сделать Навальному, чтобы отыграть их?

Особый порядок получения загранпаспорта и отъезд за границу может привести к расколу в стане Навального Фото: Павел Бедняков © URA.RU

По мнению президента холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, история с отъездом не затронет электоральное ядро оппозиционера, но может ограничить расширение поддержки. Как отметил политолог в разговоре с «URA.RU», тема лечения за рубежом и быстрое получение паспорта более негативно сказалось на репутации Навального, чем его связи с националистами, по которым обычно били его оппоненты.

«Проявленное к Навальному в очередной раз особенное отношение со стороны властей, дало возможность его оппонентам описывать оппозиционера как номенклатурного кандидата, который является одним из игроков кремлевской игры. Судя по тому, что я вижу в соцсетях, эта версия, легла куда лучше, чем откровенно бредовая тема «Навальный — Гитлер».

Восстановить имиджевые потери Навальный может по нескольким сценариям, считает эксперт по управлению репутацией Андрей Широков:

»Отыгрываться можно по-разному: либо опорочить противника, либо возвысить себя, либо загладить вину.

Он может заявить: «Смотрите какой я крутой, меня боятся в АП». Может надавить на свою значимость: «Мне даже там помогают, даже там у меня есть там сторонники». Или разыграть социальную карту: «Смотрите, как хорошо там лечат, хочу, чтобы так же хорошо было в России». Вариаций массу, зависит от цели, которую он перед собой поставит».

Эксперт отметил, что главное правило остается неизменным: если начинаешь оправдываться, то в глазах остальных ты сразу становишься виноват.

Сможет ли он мобилизовать протест к 12 июня в сложившихся обстоятельствах?

В том, что у Навальный будет настаивать на проведении протестной акции, сомневается политолог Максим Жаров. Эксперт считает, что это могло быть условием отъезда оппозиционера на лечение.

«Он должен каким-то образом отплатить власти за эту уступку, например, сбавить обороты.

Думаю, что неформальная договоренность с АП на этот счет была, поэтому вопрос с митингами будет командой Навального спущен на тормоза», говорит эксперт. Этому может способствовать и новый указ президента, предположил Жаров.

Напомним, в среду, 10 мая, президент подписал указ об усиленных мерах безопасности на время Кубка конфедераций (с 1 июня по 12 июля 2017 года) и чемпионата мира по футболу (25 мая по 25 июля 2018 года). В указанные даты массовые акции, которые не касаются спортивных мероприятий, должны проводиться только в тех местах и в то время, которые утвердят местные власти и ФСБ.

Сам оппозиционер отреагировал на эту новость записью в своем микроблоге: «Никакой „особый порядок согласования митингов“, установленный Путиным, не помешает антикоррупционным митингам 12 июня».