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31 мая 2017
11:01  06 июня 2017 0

«Некоторые уже стали забывать, почему именно Салехард — столица Ямала»

Член Русского географического общества защитил проект, который атаковали местные жители
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
Клипарт, храм, собор, салехард
Строительство соборного комплекса скоро возобновится. Окружные власти помогут церкиви финансамиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальское правительство выделило средства фонду «Сотрудничество Ямала». Соответствующие поправки в окружной бюджет утвердил региональный парламент на последнем заседании. Депутаты пояснили — деньги пойдут на благое дело, чтобы возобновить строительство соборного комплекса в Салехарде. Строительство его ведется уже давно и в последние несколько лет стройка заморожена из-за отсутствия финансирования. Зачем столице Ямала новый храм и почему такой большой комплекс строят именно в Салехарде — в авторской колонке ямальского журналиста-историка и краеведа, члена РГО, автора книги о истории Салехарда «Ночной директор» Всеволода Липатова:

Нужен ли новый храм здесь? Я считаю, что да. На самом деле храм — это же лишь часть целого комплекса. Цель у него одна — духовное и нравственное воспитание. Есть в любой стране люди, которые раскачивают стабильность. Но не развалиться всему помогают некие скрепы. И одна из них — это религия.

Освещение куполов, храм салехард
За последние несколько лет денег хватило только на установку куполов на строящемся храме
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Почему именно в Салехарде, хотя на Ямале есть города больше и современнее? Салехард исторически был центром Ямальского Севера. Сейчас уже некоторые стали забывать, почему именно Салехард стал столицей Ямала. Потому что вне зависимости от нефтегазовых промыслов и других явлений все дороги Западной Сибири вели сюда. Торговые пути, со всего Урала, даже с Европы, приводили на Обдорский мыс.

Это же касается и религии. Православие пришло на Ямал примерно в конце 16 века, вместе с приходом сюда казаков. Где-то в 1671 году они поставили здесь первую часовню. Небольшую. Но она была первой не только для Ямала. Она одна из самых первых в Заполярье вообще. Других храмов на Ямале не было практически до времен активного освоения.

Чуть позже здесь построили Храм святых апостолов Петра и Павла. Со всего Ямала люди приезжали сюда, чтобы креститься, поставить свечку. Даже оленеводы, которые к тому времени уже начали принимать православие. Они всегда самую толстую свечу покупали.

Уже отсюда, именно из Салехарда, религия распространялась с миссионерством дальше, и не только на Север, но и на Восток страны. Салехард стал духовным центром всего Обского Севера задолго до того, как здесь появилась собственная епархия.

Храм Петра и Павла уже просто не вмещает всех прихожан. В праздники верующие уже с трудом протискиваются, чтобы поставить свечку. Расширяться необходимо. Храм Петра и Павла отдадут под миссионерство. А все службы будут проходить в новом соборе. Это еще и расширение воскресной школы. Нынешняя уже давно вынуждена отказывать людям, потому что просто нет помещений. Но запрос у жителей города на религию и духовность есть.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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