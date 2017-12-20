Югорские власти простили Роснефти два миллиарда рублей

19:55 20 декабря 2017 0

Это уже вторые уникальные льготы для главной нефтедобывающей компании РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Роснефть получит уникальные льготы из бюджета ХМАО. Скидку югорские власти расcчитывают компенсировать за счет увеличения прибыли компании, однако эксперты ставят прогнозы правительства под сомнение. Соответствующий законопроект с 19 декабря заочным голосованием принимают депутаты окружной думы Югры.

Остальные нефтяники подобных налоговых льгот не получили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» два источника в окружной Думе, региональный закон дополняет федеральный, потому его необходимо принять именно сейчас. C 1 января 2018 года вступят в силу поправки, утвержденные Госдумой, согласно которым в отношении Самотлорского месторождения будут введены новые особые налоговые льготы. Согласно поправкам, Роснефть (компания сейчас эксплуатирует месторождения в Нижневартовском районе) получает льготу в виде фиксированной суммы налога на имущество, равную 2,9 млрд рублей. Дополняющий региональный закон уменьшает эту сумму на 75%.

«Законопроект приведет к недопоступлению налога на имущество организаций в бюджет ХМАО за 2018—2020 годы примерно на 2,3 млрд рублей», — говорится в пояснительной справке к законопроекту, выдержки из которой оказались в распоряжении агентства.

Выяснить, какую сумму сейчас госкомпания платит в бюджет Югры, не удалось. «Налоговая тайна. Эту информацию я вам предоставить не могу», — отметила в беседе с «URA.RU» глава департамента финансов ХМАО Вера Дюдина.

Власти объясняют льготы необходимостью поддержать нефтяников в тяжелый экономический период. Получив льготы, Роснефть сможет вложить деньги в развитие производственных мощностей на Самотлоре, что увеличит финансовый результат работы компании. В перспективе, госмонополия обещает компенсировать выпадающие из бюджета региона доходы.

Нефтяники обещают компенсировать недостающие 2,3 млрд рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

В пояснительной записке сказано, что взамен на потерянные 2,3 млрд рублей округ в будущем может получить 8,3 миллиарда. По мнению экономиста Натальи Волосиной, новый законопроект действительно позволит компании «Роснефть» увеличить уровень инвестиций, однако выгода такого решения для бюджета ХМАО — под вопросом.

«По мнению депфина ХМАО, льгота поможет Роснефти сэкономить денежные средства, которые компания потратит на инвестиции, что позволит увеличить прибыль. Предоставленные льготы по налогу на имущество должны компенсироваться ростом поступлений от других налогов. В теории это может сработать, но как это будет на практике и сколько лет на это понадобится — неизвестно», — комментирует экономист Наталья Волосина.

Основные риски — цены на нефть, которые крайне сложно спрогнозировать. Также экономист отметил, что от прибыли компания платит 20% налогов, из них 17% идет в Региональный бюджет и только 3% поступают в Федерацию. Тем временем налог на имущество полностью остается в регионе. Он же является одним из образующих для бюджета.

Получить комментарий Роснефти на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе компании от комментария воздержались.

Как ранее сообщало «URA.RU», компания «Роснефть» получила уникальные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на Самотлорском месторождении сроком на 10 лет по 35 млрд рублей ежегодно. В обмен нефтяная компания обязалась взять на себя «расширенные инвестиционные обязательства». Другим добывающим предприятиям, несмотря на их просьбы, подобных льгот правительство не выделило.