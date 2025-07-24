Суд пересмотрел решение по делу о скандальном Mercedes, купленном экс-депутатом из ХМАО

Западно-Сибирский Арбитражный суд пересмотрел решение по делу о скандальном автомобиле Mercedes, купленном экс-депутатом Яном Ковалем на деньги Нефтеюганского городского муниципального унитарного предприятия «Школьное питание», которым он руководил до отставки и сложения мандата по утрате доверия. Сделку по покупке автомобиля признали законной.
«Решение Арбитражного суда ХМАО и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда отменить, принять новый судебный акт. В удовлетворении искового заявления заместителя прокурора Югры отказать», — указано в постановлении.
В предыдущих инстанциях прокуратура оспаривала покупку «Мерседеса» Ковалем у сургутского дилера «Восток Моторс Юг». Компания, исполняя решение суда, должна была вернуть «Школьному питанию» деньги, а НГМУП — передать дилеру обратно «Мерседес-Бенц» CLS 250D 2015 года выпуска, купленный Ковалем. Сделка, по мнению прокуратуры, была заключена без согласия собственников предприятия, которым в данном случае выступает муниципалитет.
Западно-Сибирский арбитраж в кассации постановил, что такая закупка у единственного поставщика без корпоративного согласия может быть признана законной. «Вопреки ошибочным суждениям апелляционного суда, при ординарном заключении сделки законом не устанавливается обязанность третьего лица (в данном случае, дилера „Восток Моторс Юг“) по проверке перед ее совершением того, была ли она надлежащим образом одобрена», — гласит документ.
Однако это не значит, что формулировка увольнения экс-депутата Коваля будет пересмотрена. «Претензии к нему у прокуратуры были не только из-за покупки автомобиля. Основная часть их касалась реализации имущества НГМУП. Так что ни в думу, ни на позицию руководителя „Школьного питания“ он не вернется», — отмечает инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что Коваль использовал дорогое авто в личных целях — ездил на нем в отпуск и попадал на камеры. Штрафы тоже оплачивал муниципальный комбинат школьного питания, который он возглавлял, будучи депутатом гордумы.
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