24 июля 2025

Боец из ХМАО вернулся, проведя год в украинском плену

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из Мегиона вернулся из украинского плена
Боец из Мегиона вернулся из украинского плена Фото:

Военнослужащего из Мегиона (ХМАО) вернули в Россию в рамках обмена пленными между Московой и Киевом в рамках стамбульских договоренностей 23 июля. Контрактник провел почти год в украинском плену. Информацию URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой.

«Контрактник из Мегиона находился в плену с августа прошлого года. Его обменяли, он вернулся на Родину», — пояснили в аппарате.

Югорский омбудсмен Наталья Стребкова уточнила, что ранее к ней обратилась мама бойца с просьбой содействовать в поиске и возврату сына. Мегионца удалось обменять благодаря неоднократным ходатайствам к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, запросам в военную полицию Министерства обороны, Международный красный крест. Сейчас военный проходит медицинское обследование, с ним работают психологи.

Ранее URA.RU сообщало, что из украинского плена в Россию вернули бойца из Кондинского района ХМАО, которого родственники разыскивали его с июня 2023 года. В ходе обмена удалось вернуть еще одного военнослужащего из Югры, который провел в плену почти год.

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Военнослужащего из Мегиона (ХМАО) вернули в Россию в рамках обмена пленными между Московой и Киевом в рамках стамбульских договоренностей 23 июля. Контрактник провел почти год в украинском плену. Информацию URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой. «Контрактник из Мегиона находился в плену с августа прошлого года. Его обменяли, он вернулся на Родину», — пояснили в аппарате. Югорский омбудсмен Наталья Стребкова уточнила, что ранее к ней обратилась мама бойца с просьбой содействовать в поиске и возврату сына. Мегионца удалось обменять благодаря неоднократным ходатайствам к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, запросам в военную полицию Министерства обороны, Международный красный крест. Сейчас военный проходит медицинское обследование, с ним работают психологи. Ранее URA.RU сообщало, что из украинского плена в Россию вернули бойца из Кондинского района ХМАО, которого родственники разыскивали его с июня 2023 года. В ходе обмена удалось вернуть еще одного военнослужащего из Югры, который провел в плену почти год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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