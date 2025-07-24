Боец из ХМАО вернулся, проведя год в украинском плену

Военнослужащего из Мегиона (ХМАО) вернули в Россию в рамках обмена пленными между Московой и Киевом в рамках стамбульских договоренностей 23 июля. Контрактник провел почти год в украинском плену. Информацию URA.RU подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой.
«Контрактник из Мегиона находился в плену с августа прошлого года. Его обменяли, он вернулся на Родину», — пояснили в аппарате.
Югорский омбудсмен Наталья Стребкова уточнила, что ранее к ней обратилась мама бойца с просьбой содействовать в поиске и возврату сына. Мегионца удалось обменять благодаря неоднократным ходатайствам к федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, запросам в военную полицию Министерства обороны, Международный красный крест. Сейчас военный проходит медицинское обследование, с ним работают психологи.
Ранее URA.RU сообщало, что из украинского плена в Россию вернули бойца из Кондинского района ХМАО, которого родственники разыскивали его с июня 2023 года. В ходе обмена удалось вернуть еще одного военнослужащего из Югры, который провел в плену почти год.
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