В выходные дни в ХМАО ожидается жара до +30 градусов

В ХМАО 26 и 27 июля ожидается повышение температуры до +30 градусов, кратковременные дожди и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«Температура 26 июля ночью +11, +16 градусов. Днем +15, +20, местами по востоку +28. Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — уточнили синоптики округа. В воскресенье, 27 июля, ночью температура составит +11, +16 градусов, а днем повысится до +19, +24, местами до +30. На отдельных территориях возможны осадки.
В воскресенье 27 июля синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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