25 июля 2025

В выходные дни в ХМАО ожидается жара до +30 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха прогреется до +30 градусов
Температура воздуха прогреется до +30 градусов Фото:

В ХМАО 26 и 27 июля ожидается повышение температуры до +30 градусов, кратковременные дожди и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«Температура 26 июля ночью +11, +16 градусов. Днем +15, +20, местами по востоку +28. Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — уточнили синоптики округа. В воскресенье, 27 июля, ночью температура составит +11, +16 градусов, а днем повысится до +19, +24, местами до +30. На отдельных территориях возможны осадки.

В воскресенье 27 июля синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

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В ХМАО 26 и 27 июля ожидается повышение температуры до +30 градусов, кратковременные дожди и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «Температура 26 июля ночью +11, +16 градусов. Днем +15, +20, местами по востоку +28. Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — уточнили синоптики округа. В воскресенье, 27 июля, ночью температура составит +11, +16 градусов, а днем повысится до +19, +24, местами до +30. На отдельных территориях возможны осадки. В воскресенье 27 июля синоптики предупреждают о сильном северо-восточном ветре. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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